Ema Lacová zverejnila FOTO v plavkách: Jazvy po sebapoškodzovaní neskrýva!

BRATISLAVA - Na prvý pohľad zaujme úsmev, plavky a dovolenková pohoda. Influencerka Ema Lacová však tentoraz upriamila pozornosť aj na jazvy, ktoré sa rozhodla neskrývať.
Influencerka Ema Lacová si momentálne užíva letnú dovolenku pri mori, odkiaľ svojich fanúšikov pravidelne zásobuje zábermi v plavkách. Jedna zo zverejnených fotografií však upútala pozornosť viditeľnými jazvami na jej tele. Kým niektorí obdivovali jej prirodzenosť a odvahu, našli sa aj takí, ktorí ju na jazvy začali upozorňovať v komentároch či súkromných správach. Ema sa preto rozhodla reagovať verejne.
Zdôraznila, že jazvy neplánuje retušovať ani skrývať, pretože sú súčasťou jej životného príbehu. Zároveň priznala, že jej pripomínajú jedno z najťažších období, ktoré vo svojom živote prežila. „Áno vidno mi tu jazvy po sebapoškodzovaní a nebudem ich fotošopovať preč. Je to súčasť mňa, je to pripomienka toho, ako na dne som bola a ako som sa postupne naučila s problémami vyrovnávať a riešiť ich inak," napísala otvorene.
Prehovorila aj o tom, že sebapoškodzovanie vníma ako formu závislosti, s ktorou sa človek musí naučiť bojovať. „Je to tiež druh závislosti, ktorému musím odolávať,“ priznala. Na záver odkázala všetkým, ktorí jej na jazvy píšu alebo ju na ne upozorňujú, že si ich je dobre vedomá. „Takže to, že mi napíšete a upozorníte na ne, tak ja o tom viem a keby chcem, tak takú fotku von nedám,“ uzavrela.