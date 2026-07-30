Mažgút rozoberá Korčoka: Za čo platíte tie cesty? Záhadná firma a výsmech exministra, sú tu vaši sklamaní voliči!

BRATISLAVA - Poslanec Smeru-SD Ján Mažgút sa v posledných dňoch začal venovať kritike exminsitra zahraničných vecí a experta na diplomaciu z radov opozičného Progresívneho Slovenska Ivanovi Korčokovi. Ten sa často hlási z rôznych miest cez sociálne siete. Mažgútovi to nedalo a preklepol si jednu z firiem, ktorej malo PS vyplatiť nemalé peniaze. Otázky pribúdajú.
"Podpredseda PS Ivan Korčok drží stranícky rekord v počte navštívených miest za 20 mesiacov. To sme si už ukázali. Čo však ostalo nezodpovedané, je koľko a či vôbec PS-ko za tieto výlety svojho podpredsedu zaplatilo," posťažoval sa koaličný poslanec Mažgút.
Ten si v jednej z oficiálnych výročných správ PS vyhliadol firmu Eustra s.r.o., kam malo zo strany PS ísť viac ako 67-tisíc eur.
Firma sa nachádza v zozname dodávateľov. "Spoločnosť založil v roku 2023 istý Ivan Korčok so svojou manželkou Soňou," povedal Mažgút. Následne urobil prestrih na Korčoka z čias prezidentskej debaty v roku 2024, kedy na túto funkciu kandidoval. "Táto spoločnosť je už dávno neaktívna," argumentoval vtedy Korčok.
Mažgút uvažuje nad tým, že peniaze firmy sa využívajú na cestovanie
Podľa Mažguta bol Korčok konateľom firmy do konca februára 2025. Firma sa má venovať poradenskej činnosti v oblasti zahraničných investícií a európskych politík. "Určite všetci veríme tomu, že nijako nesúvisia s jeho cestovaním, či tlačovkami k zahraničnej politike a že v PS-ku naďalej pôsobí ako podpredseda úplne zadarmo. A rovnako aj celý jeho tím," dodal ironicky Mažgút.
Teší ma, že sa o moje cesty zaujímate, odkázal Korčok smerákom
Na Mažgútove zistenia Korčok zatiaľ reagoval len pokojným videom s tým, že ho teší, že sa "smeráci zaujímajú o jeho cesty". "Oni sú z toho strašne, ale strašne nervózni. Mám pre nich však zlú správu. Na moje stretnutia chodí čoraz viac ich sklamaných voličov a voličov koalície. A po tomto povzbudení budem v mojich cestách ešte intenzívnejšie pokračovať," reagoval vysmiaty exminister.
Ten však vo videu zatiaľ nijako nekomentoval a ani neanalyzoval finančné toky k jeho firme Eustra zo strany PS.
Ohľadom financovania týchto ciest sme oslovili samotné PS.