Útok v Afganistane: Islamský štát sa prihlásil k zabitiu predstaviteľa Talibanu

KÁBUL - Džihádistická organizácia Islamský štát - Chorásán (IS-K), ktorá pôsobí predovšetkým v Afganistane, sa v stredu prihlásila k zodpovednosti za útok, pri ktorom zahynul vedúci oddelenia informácií a kultúry afganského vládneho hnutia Taliban v provincii Badachšán. Informuje o tom agentúra AFP.
Útok guľometmi
„Vojaci kalifátu sa zamerali na veliteľa odpadlíckej milície Taliban... zaútočili na neho guľometmi, pričom ho zabili spolu s jeho osobným strážcom,“ uviedla IS-K vo vyhlásení, ktoré citovala SITE Intelligence Group. Dvaja ozbrojení útočníci v utorok spáchali atentát na Zabihulláha Amiriho, ktorý bol na ceste zo svojho domu do kancelárie neďaleko provinčného hlavného mesta Fajzabád na severovýchode Afganistanu Amiri bol podľa AFP synovec guvernéra provincie Hílmand na juhu Afganistanu.
Reakcia vlády
Afganské ministerstvo informácií a kultúry uviedlo, že jeden z útočníkov je mŕtvy a druhého zadržali po tomto „zbabelom útoku“. V utorok rezort zároveň uviedol, že „pripomína nepriateľom islamskej vlády, že takého zbabelé činy nikdy neoslabia naše pevné odhodlanie a neochvejnú rozhodnosť“.
AFP konštatuje, že predstavitelia Talibanu prisľúbili navrátiť bezpečnosť v Afganistane, no odkedy sa hnutie v roku 2021 opäť dostalo k moci, sporadicky dochádza k útokom. Regionálna vetva Islamského štátu sa prihlásila k niektorým týmto útokom vrátane výbuchu v čínskej reštaurácii v afganskej metropole Kábul, pri ktorom v januári tohto roka zahynulo sedem ľudí. Táto džihádistická skupina sa prihlásila k zodpovednosti aj za bombový útok v Kábule v decembri 2024, pri ktorom zahynul minister pre utečencov Chalíl Hakkání.