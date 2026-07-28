Európa je v ohrození: V TEJTO krajine sú stovky islamistov! Sú pripravení zabíjať

BERLÍN - Nemecké bezpečnostné služby bijú na poplach. Podľa najnovšej správy domácej kontrarozviedky v krajine naďalej pôsobia tisíce islamistických radikálov a stovky osôb predstavujú bezpečnostné riziko. Téma sa opäť dostala do popredia po víkendovom útoku na berlínskom pochode Pride.
Kontrarozviedka eviduje tisíce radikálov
Nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) vo svojej najnovšej výročnej správe upozorňuje, že v krajine pôsobí približne 28 600 osôb patriacich do islamistického spektra. Z nich približne 9 500 bezpečnostné zložky zaraďujú medzi osoby s islamisticko-teroristickým potenciálom a približne 500 predstavuje podľa hodnotenia BfV zvýšené riziko spáchania závažného násilného činu. Úrad zároveň upozorňuje, že radikalizácia sa čoraz častejšie odohráva na internete a zasahuje aj mladých ľudí.
Nemecké úrady zároveň upozorňujú, že islamistický extrémizmus zostáva popri krajne pravicovom násilí jednou z najvážnejších bezpečnostných hrozieb pre krajinu.
Po útoku v Berlíne rastie tlak na sprísnenie zákonov
Diskusia o bezpečnosti sa opäť rozprúdila po víkendovom útoku počas pochodu Pride v Berlíne. Vyšetrovatelia uviedli, že útočník bol bezpečnostným zložkám známy pre islamistické názory a v minulosti bol odsúdený za prípravu závažného násilného činu. Po incidente viacerí nemeckí politici vyzvali na sprísnenie dohľadu nad známymi extrémistami aj na úpravu trestnej legislatívy.
Kancelár Friedrich Merz označil útok za útok na hodnoty otvorenej spoločnosti a prisľúbil, že vláda preskúma možné medzery v bezpečnostnom systéme. Berlínska senátorka pre spravodlivosť Felor Badenbergová zároveň otvorila otázku sprísnenia postihu mladistvých páchateľov v podobných prípadoch.
Hrozbou sú aj cudzie tajné služby
Výročná správa BfV sa nevenuje iba islamistickému extrémizmu. Nemecká kontrarozviedka varuje aj pred rastúcou aktivitou ruských spravodajských služieb, čínskou priemyselnou špionážou či aktivitami Iránu na nemeckom území. Podľa úradu sa bezpečnostné prostredie za posledné roky výrazne zhoršilo a krajina čelí viacerým typom hrozieb súčasne.
Experti zároveň upozorňujú, že popri islamistickom extrémizme zostáva najpočetnejším domácim bezpečnostným problémom pravicový extrémizmus. Podľa BfV preto nemožno pozornosť bezpečnostných zložiek sústreďovať iba na jediný typ radikalizácie.