Klebety boli pravdivé! Exmanželka Johnnyho Deppa je lesba: Potvrdila to jej milenka a nebola jediná

LONDÝN - Roky mlčania sú preč! Cara Delevingne priznala románik s exmanželkou Johnnyho Deppa: Vraj ich spojil búrlivý rozvod!
Hollywood dostal ďalšiu porciu pikantných odhalení. Modelka a herečka Cara Delevingne po rokoch prvýkrát otvorene priznala, že medzi ňou a Amber Heard skutočne preskočila iskra. Tým definitívne potvrdila klebety, ktoré svet šoubiznisu sprevádzali celé desaťročie.
O ich údajnom romániku sa hovorilo už v čase, keď Amber prechádzala mimoriadne búrlivým rozvodom s Johnnym Deppom. Doteraz však ani jedna z nich špekulácie nepotvrdila. To sa zmenilo až teraz, keď Cara v podcaste britského novinára Louisa Therouxa prelomila mlčanie.
„Boli sme si veľmi blízke. Keď prebiehal rozvod, boli sme... zapletené,“ priznala bez okolkov. Zároveň však dodala, že Amber v tom období nebola viazaná len na ňu. „Bola zapletená aj s ďalšími ľuďmi,“ naznačila s úsmevom. Moderátor následne spomenul meno miliardára Elona Muska, na čo Cara iba lakonicky odvetila: „Presne tak.“
Depp vraj šalel od žiarlivosti
Cara zároveň prezradila zaujímavý detail z obdobia nakrúcania filmu London Fields, v ktorom si zahrali ona, Amber Heard aj Johnny Depp. Podľa jej slov bol Depp už vtedy mimoriadne žiarlivý a predstava, že by medzi ňou a Amber mohlo niečo byť, ho vraj privádzala do nepríčetnosti.
„Myslím si, že bol z tej predstavy úplne pobláznený od žiarlivosti. V tom čase sa však medzi nami nič nedialo. Stalo sa to až neskôr, po rozvode,“ vysvetlila modelka.
Klebety, ktoré otriasali Hollywoodom
Špekulácie o vzťahu Cary a Amber sa objavili už v roku 2016. Obe ženy boli pravidelne vídané spolu a médiá ich spájali s údajnou milostnou aférou. Neskôr sa počas súdnych sporov medzi Deppom a Heard objavili dokonca aj tvrdenia o údajnom milostnom trojuholníku s Elonom Muskom. Ten však akýkoľvek intímny vzťah s Amber opakovane poprel.
Dnes žijú úplne iné životy
Od škandalóznych udalostí uplynulo niekoľko rokov a životy oboch žien sa výrazne zmenili. Amber Heard sa po mediálne sledovanom procese s Johnnym Deppom stiahla z Hollywoodu, presťahovala sa do Madridu a venuje sa výchove svojich troch detí.
Cara Delevingne medzičasom otvorene hovorí o svojom boji so závislosťou, abstinencii aj vlastnej sexualite. Dnes tvrdí, že obdobie plné škandálov a divokého životného štýlu nechala definitívne za sebou. Jedno tajomstvo si však nechávala až doteraz. A jej priznanie opäť otvorilo jednu z najkontroverznejších kapitol hollywoodskeho šoubiznisu.