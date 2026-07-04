Bujarý štart festivalu v Karlových Varoch: České herečky dekoltmi zatienili aj hollywoodske hviezdy!

KARLOVE VARY - Jubilejný 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa rozbehol vo veľkom štýle. Kúpeľné mesto sa opäť premenilo na centrum filmového sveta, kde sa po červenom koberci prechádzali české celebrity aj hollywoodske legendy. Kým fanúšikovia netrpezlivo čakali na príchod americkej ikony Dustina Hoffmana, domácim hviezdam sa podarilo ukradnúť veľkú časť pozornosti.
Ešte pred samotným otvorením festivalu zaplnila kolonádu záplava známych tvárí. Medzi najočakávanejšími bola herečka Aňa Geislerová, ktorá dorazila vo výbornej nálade a okamžite sa stala jednou z najfotografovanejších osobností večera.
Elegantným outfitom aj prirodzeným šarmom si získala obdiv prítomných a podľa mnohých zatienila aj príchod oscarového Dustina Hoffmana.
Veľkú pozornosť pútala aj Jitka Čvančarová, ktorá opäť dokázala, že nie nadarmo sa jej hovorí "Kráľovná Varov", patrí medzi módne stálice festivalu. V trblietavých šatách s výrazným dekoltom doslova žiarila a fotografi od nej len ťažko odtrhli objektívy. Jej elegantný vzhľad patril medzi najväčšie módne triumfy otváracieho večera.
Naopak, Petra Nesvačilová stavila na poriadne odvážny model. Herečka prišla po boku svojej kamarátky Hany Vagnerovej v šatách s hlbokým výstrihom, ktorý okamžite vyvolal búrlivé reakcie.
Zatiaľ čo jedni jej odvahu obdivovali, ďalší tvrdili, že tentoraz to s odhaľovaním predsa len trochu prehnala. Módni kritici navyše jej róbu zaradili medzi kontroverznejšie kúsky večera.
Najväčším magnetom jubilejného ročníka je však bezpochyby dvojnásobný držiteľ Oscara Dustin Hoffman. Hollywoodska legenda pricestovala do Karlových Varov súkromným lietadlom, pričom ešte na letisku ochotne rozdávala autogramy a pózovala fanúšikom.
Na festivale si prevezal Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii. Osemdesiatosemročná hollywoodska legenda neskrývala dojatie a počas galavečera zožala niekoľkominútový standing ovation. Počas festivalu zároveň predstaví svoj kultový film Absolvent (The Graduate), ktorý z neho pred takmer šiestimi desaťročiami urobil medzinárodnú hviezdu.
Ocenenie si z Karlových Varov odnáša aj trojnásobný držiteľ Oscara, kameraman Robert Richardson, ktorý rovnako získal Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii. Festival vzdal hold jeho výnimočnej práci na filmoch režisérov Olivera Stonea, Martina Scorseseho či Quentina Tarantina.
Ďalšou veľkou hviezdou jubilejného ročníka je herečka a oscarová laureátka Juliette Binoche. Tá si počas záverečného ceremoniálu 11. júla prevezme rovnaké ocenenie – Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii. Festival pri tejto príležitosti uvedie aj niekoľko jej filmov.
Večer patril aj americkej herečke a režisérke Maggie Gyllenhaal, ktorá bola ocenená Cenou prezidenta festivalu za svoj prínos svetovej kinematografii. Divákom zároveň predstavila svoju najnovšiu režijnú novinku The Bride!, modernú interpretáciu príbehu Frankensteinovej nevesty.
Aj herec Harvey Keitel patril medzi najväčšie hviezdy úvodného dňa tohtoročného festivalu, ale na rozdiel od Dustin Hoffman si počas otváracieho ceremoniálu nepreberal žiadne ocenenie. Na galavečere sa objavil ako čestný hosť, prešiel po červenom koberci a zúčastnil sa slávnostného otvorenia.
Jeho hlavný program je naplánovaný na 5. júla, keď osobne uvedie kultový film Mean Streets režiséra Martin Scorsese, v ktorom stvárnil jednu zo svojich prelomových úloh.
O hlavnú cenu – Krištáľový glóbus – bude počas nasledujúcich dní bojovať dvanásť filmov z celého sveta.