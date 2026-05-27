Najväčia bolesť akú si vie žena predstaviť: Kylie Minoque napísala list svojmu nenarodenému dieťaťu!

AUSTRÁLIA - Popová diva Kylie Minogue šokovala fanúšikov mimoriadne intímnym priznaním. V novom trojdielnom dokumente na Netflixe otvorene prehovorila o tajnom boji s rakovinou, bolestivých pokusoch o umelé oplodnenie aj o liste, ktorý napísala svojmu vysnívanému dieťaťu.
Dnes už 57-ročná speváčka priznala, že po prvej diagnóze rakoviny prsníka v roku 2005 podstúpila „nespočetné“ kolá IVF liečby v nádeji, že sa stane mamou. Napriek obrovskej túžbe sa jej sen nikdy nesplnil a nevyšlo ani jedno umelé oplodnenie.
Kylie v dokumente emotívne prečítala list, ktorý napísala počas jedného z najťažších období svojho života: „Vzdialené dieťa, môj kvietok, cítiš ma, ako ti vdýchnem život? Zabalené v prikrývke nádeje, spiace v posteli snov...“
Silné slová dojali fanúšikov po celom svete. Speváčka priznala, že diagnóza rakoviny prišla vo veku 36 rokov – práve v období, keď začala intenzívne premýšľať o materstve.
„Skúsila som všetko. Dokonca som odložila chemoterapiu, aby som mala šancu otehotnieť. Bolo to desivé, pretože som zároveň chcela rakovinu dostať zo svojho tela čo najskôr,“ priznala so slzami v očiach.
Kylie zároveň šokovala ďalším priznaním – v roku 2021 mala rakovinu po druhýkrát. Tentoraz si však svoj boj nechala v úplnej tajnosti a verejnosť o ničom netušila.
„Prešla som si tým znovu. A zvládla som to,“ povedala stručne, no mimoriadne emotívne.
Kylie priznala, že aj po rokoch ju občas trápi myšlienka, aký život mohla mať ako mama.
„Človek sa neubráni tomu, aby nepremýšľal, aké by to bolo. Ale asi to jednoducho nebola moja cesta,“ dodala.
K jej bolestivému príbehu sa vyjadrila aj sestra Dannii Minogue, ktorá priznala, že Kylie vždy túžila po dieťati viac než ktokoľvek iný.
„Ja som sa ako mama nikdy nevidela. Ale Kylie áno. A práve to je na tom také srdcervúce,“ povedala otvorene.