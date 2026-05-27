Streda27. máj 2026, meniny má Iveta, zajtra Viliam

Najväčia bolesť akú si vie žena predstaviť: Kylie Minoque napísala list svojmu nenarodenému dieťaťu!

Kylie Minogue Zobraziť galériu (9)
Kylie Minogue (Zdroj: SITA)
© Zoznam/ © Zoznam/

AUSTRÁLIA - Popová diva Kylie Minogue šokovala fanúšikov mimoriadne intímnym priznaním. V novom trojdielnom dokumente na Netflixe otvorene prehovorila o tajnom boji s rakovinou, bolestivých pokusoch o umelé oplodnenie aj o liste, ktorý napísala svojmu vysnívanému dieťaťu.

Dnes už 57-ročná speváčka priznala, že po prvej diagnóze rakoviny prsníka v roku 2005 podstúpila „nespočetné“ kolá IVF liečby v nádeji, že sa stane mamou. Napriek obrovskej túžbe sa jej sen nikdy nesplnil a nevyšlo ani jedno umelé oplodnenie.

Kylie Minogue
Zobraziť galériu (9)
Kylie Minogue  (Zdroj: SITA)

Kylie v dokumente emotívne prečítala list, ktorý napísala počas jedného z najťažších období svojho života: „Vzdialené dieťa, môj kvietok, cítiš ma, ako ti vdýchnem život? Zabalené v prikrývke nádeje, spiace v posteli snov...“

Kylie Minogue a Paul Solomons
Zobraziť galériu (9)
Kylie Minogue a Paul Solomons  (Zdroj: profimedia.sk)

Silné slová dojali fanúšikov po celom svete. Speváčka priznala, že diagnóza rakoviny prišla vo veku 36 rokov – práve v období, keď začala intenzívne premýšľať o materstve.

Kylie Minogue
Zobraziť galériu (9)
Kylie Minogue  (Zdroj: SITA)

„Skúsila som všetko. Dokonca som odložila chemoterapiu, aby som mala šancu otehotnieť. Bolo to desivé, pretože som zároveň chcela rakovinu dostať zo svojho tela čo najskôr,“ priznala so slzami v očiach.

Kylie Minogue
Zobraziť galériu (9)
Kylie Minogue  (Zdroj: SITA)

Kylie zároveň šokovala ďalším priznaním – v roku 2021 mala rakovinu po druhýkrát. Tentoraz si však svoj boj nechala v úplnej tajnosti a verejnosť o ničom netušila.

Kylie Minogue
Zobraziť galériu (9)
Kylie Minogue  (Zdroj: profimedia.sk)

„Prešla som si tým znovu. A zvládla som to,“ povedala stručne, no mimoriadne emotívne.

Kylie priznala, že aj po rokoch ju občas trápi myšlienka, aký život mohla mať ako mama.

Kylie Minogue
Zobraziť galériu (9)
Kylie Minogue  (Zdroj: SITA)

„Človek sa neubráni tomu, aby nepremýšľal, aké by to bolo. Ale asi to jednoducho nebola moja cesta,“ dodala.

K jej bolestivému príbehu sa vyjadrila aj sestra Dannii Minogue, ktorá priznala, že Kylie vždy túžila po dieťati viac než ktokoľvek iný.

Kylie Minogue
Zobraziť galériu (9)
Kylie Minogue  (Zdroj: SITA)

„Ja som sa ako mama nikdy nevidela. Ale Kylie áno. A práve to je na tom také srdcervúce,“ povedala otvorene.

Viac o téme: DieťaRakovinaIvfKylie minogue
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez ako ju nepoznáme: Na záhrade v bikinách ukázala telo bohyne... a nielen to!
Zahraniční prominenti
Homer Gere
Herecký krst ohňom: Syn Richarda Gerea v najerotickejšej scéne sezóny! Internet šalie
Zahraniční prominenti
Caleb Shomo
Známy rocker roky utápal svoju identitu v alkohole, teraz šokoval fanúšikov: Som gay! Reakcia manželky
Zahraniční prominenti
Shakira
Shakira už na lásku kašle: Čím vyplnila miesto po neverníkovi Gerardovi? Fanúšikovia ju za to milujú
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia obvinila muža, ktorý mal na ubytovni ohrozovať recepčného nožom
Polícia obvinila muža, ktorý mal na ubytovni ohrozovať recepčného nožom
Správy
Polícia hľadá osobu pri podvode na seniorke
Polícia hľadá osobu pri podvode na seniorke
Správy
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Zvrat v kauze
AKTUÁLNE Zvrat v kauze bývalej ministerky Gabriely Matečnej: Zrušenie obvinenia!
Domáce
FOTO Nález munície v obci
Prechádzka sa zmenila na šok: V lese objavili ostrú muníciu z druhej svetovej vojny
Domáce
Polícia obvinila muža, ktorý
Nôž pri krku recepčného: Dráma na bratislavskej ubytovni sa skončila po hodinovom vyjednávaní
Domáce
Košický obchvat čaká veľká zmena: NDS spúšťa výstavbu novej etapy, odľahčí aj okolité obce
Košický obchvat čaká veľká zmena: NDS spúšťa výstavbu novej etapy, odľahčí aj okolité obce
Košice

Zahraničné

Ilustračné foto
Falošné poplachy u politikov: Polícia zadržala skupinu mladíkov
Zahraničné
Dráma vo vlaku RegioJetu:
Dráma vo vlaku RegioJetu: Zostal stáť šesť hodín! Ľudia sa varili vo vlastnom pote, nešla klimatizácia
Zahraničné
Viktor Orbán
Fidesz sa chystá na zjazd: Orbánova pozícia zatiaľ vyzerá istá
Zahraničné
Rekordný Eurojackpot prepísal históriu:
Rekordný Eurojackpot prepísal históriu: Čech vyhral astronomických 120 miliónov eur, raduje sa aj Slovák
Zahraničné

Prominenti

Kylie Minogue
Najväčia bolesť akú si vie žena predstaviť: Kylie Minoque napísala list svojmu nenarodenému dieťaťu!
Zahraniční prominenti
Jasmina Alagič
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Domáci prominenti
Herečka Jessica Alba.
Jessica Alba ukázala dcéru: Aká matka, taká Katka!
Zahraniční prominenti
Dakota Johnson
Johnson načapaná s iným mužom: Bozky a vrúcne objatia... Dakota, veď to nie je tvoj frajer!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nová injekcia na chudnutie
Nová injekcia na chudnutie šokovala vedcov: Výsledky vraj konkurujú operácii žalúdka
Zaujímavosti
Aká je pravda o
Aká je pravda o treťom oku? Vedci odhalili odkiaľ pochádza a prečo ho máme!
Zaujímavosti
Kilá navyše počas menopauzy?
Kilá navyše počas menopauzy? Vedci odhalili jedlá, ktoré môžu zhoršovať priberanie
Zaujímavosti
Tajomstvo staré vyše dvetisíc
Tajomstvo staré vyše dvetisíc rokov: FOTO Keď zistili, čo držia v rukách, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorú si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk

Ekonomika

Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Slováci podali podnet na rozhodcov: Potom nám pískali Česi, reaguje Šatan
MS V HOKEJI 2026 Slováci podali podnet na rozhodcov: Potom nám pískali Česi, reaguje Šatan
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Šatan zhodnotil šampionát: Veľavravné slová šéfa slovenského hokeja
MS V HOKEJI 2026 Šatan zhodnotil šampionát: Veľavravné slová šéfa slovenského hokeja
MS v hokeji
Český klub zasiahla tragická správa: Vyhasol život mladého futbalistu (†21)
Český klub zasiahla tragická správa: Vyhasol život mladého futbalistu (†21)
Chance liga
MS V HOKEJI 2026 Kompletný program štvrťfinále: Šlágre gigantov aj veľké prekvapenie
MS V HOKEJI 2026 Kompletný program štvrťfinále: Šlágre gigantov aj veľké prekvapenie
MS v hokeji

Auto-moto

TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky

Kariéra a motivácia

Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Hľadám prácu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Získaj prácu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Vyhorenie
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Získaj prácu

Varenie a recepty

Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Rady a tipy
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Rady a tipy

Technológie

Kvantová batéria už nie je len teória. Vedci ukázali prototyp, ktorý dokázal zo svetla vytvoriť elektrický prúd
Kvantová batéria už nie je len teória. Vedci ukázali prototyp, ktorý dokázal zo svetla vytvoriť elektrický prúd
Veda a výskum
Američania testujú novú zbraň proti dronom. Lacný IonStrike môže chrániť aj Slovensko a celé východné krídlo NATO
Američania testujú novú zbraň proti dronom. Lacný IonStrike môže chrániť aj Slovensko a celé východné krídlo NATO
Armádne technológie
Americký kamikadze dron Rogue 1 dostal veľký upgrade. Nová verzia trafí cieľ z väčšej diaľky a poradí si aj s pancierom
Americký kamikadze dron Rogue 1 dostal veľký upgrade. Nová verzia trafí cieľ z väčšej diaľky a poradí si aj s pancierom
Armádne technológie
Ukrajinci analyzovali Orešnik. Účinok jednej rakety prirovnali k útoku 36 Šáhidov
Ukrajinci analyzovali Orešnik. Účinok jednej rakety prirovnali k útoku 36 Šáhidov
Nezaradené

Bývanie

Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou

Pre kutilov

Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Adriana Sklenaříková prežíva najťažšie obdobie života: Spor o dcéru sa zmenil na verejný boj plný obvinení
Zahraničné celebrity
Adriana Sklenaříková prežíva najťažšie obdobie života: Spor o dcéru sa zmenil na verejný boj plný obvinení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Zvrat v kauze
Domáce
AKTUÁLNE Zvrat v kauze bývalej ministerky Gabriely Matečnej: Zrušenie obvinenia!
Obec aj mesto VARUJÚ:
Domáce
Obec aj mesto VARUJÚ: FOTO Medvede videli v obľúbených lokalitách! Vyzývajú k opatrnosti
Dráma vo vlaku RegioJetu:
Zahraničné
Dráma vo vlaku RegioJetu: Zostal stáť šesť hodín! Ľudia sa varili vo vlastnom pote, nešla klimatizácia
Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí!
Domáce
Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí! FOTO V rodinnom dome vypukol požiar, v izbe našli mŕtvu osobu

Ďalšie zo Zoznamu