Dráma vo vlaku RegioJetu: Zostal stáť šesť hodín! Ľudia sa varili vo vlastnom pote, nešla klimatizácia

PRAHA - Cesta, ktorá mala trvať niekoľko hodín, sa pre stovky pasažierov zmenila na vyčerpávajúce čakanie uprostred trate. Vlak smerujúci z Prahy do Budapešti zostal po technickej poruche stáť dlhé hodiny a cestujúci sa sťažovali na neznesiteľné podmienky vo vozňoch.
Nepríjemný pondelok zažili pasažieri medzinárodného spoja spoločnosti RegioJet, ktorý smeroval z Prahy do Budapešti. Súprava sa popoludní zastavila pri Skalici nad Svitavou a namiesto pokračovania v jazde zostala na mieste približne šesť hodín.
Podľa informácií, ktoré priniesol portál TN.cz, komplikácie spôsobila neobvyklá technická porucha na lokomotíve.
Do zberača sa zamotala časť trakčného vedenia
Hovorca RegioJetu Lukáš Kubát vysvetlil, že problém vznikol po tom, ako sa časť trolejového vedenia zachytila do zberača prúdu na lokomotíve.
„Zistilo sa namotanie časti trolejového vedenia do zberača lokomotívy. Následne bolo potrebné poškodenú časť vedenia z lokomotívy odstrániť,“ uviedol Kubát.
Odstránenie poruchy si vyžiadalo rozsiahly zásah technikov a vlak sa nemohol pohnúť z miesta, kým nebola situácia vyriešená.
Cestujúci hovoria o pekle vo vozňoch
Najväčšiu kritiku vyvolali podmienky, v akých museli pasažieri čakať. Viacerí opisovali dlhé hodiny bez klimatizácie, výpadky elektriny a vysoké teploty vo vozňoch.
Jeden z rodičov cestujúceho uviedol, že jeho syn cestoval z Prahy do Brna a namiesto plánovaného príchodu popoludní dorazil až večer.
„Mal prísť o 15.35, no do cieľa sa dostal až o 21.30. Vo vozni Business triedy nefungovala klimatizácia a cestujúcim priniesli len malú fľašu vody,“ posťažoval sa.
Ďalší pasažieri na sociálnych sieťach upozorňovali, že vlak stál na trati celé hodiny a vo vozňoch postupne prestával fungovať komfort, na ktorý sú cestujúci zvyknutí.
RegioJet tvrdí, že klimatizácia fungovala väčšinu času
Dopravca odmieta tvrdenia, že by boli cestujúci celé hodiny bez klimatizácie.
Podľa spoločnosti bola súprava počas väčšiny odstávky plne prevádzkyschopná. K vypnutiu klimatizácie malo dôjsť až vo chvíli, keď bolo z bezpečnostných dôvodov potrebné odpojiť trakčné napájanie a odstaviť lokomotívu počas zásahu.
„Počas väčšiny času bol vlak funkčný a klimatizovaný. Klimatizácia bola mimo prevádzky iba počas nevyhnutného obdobia, keď bolo potrebné zabezpečiť miesto opravy a vypnúť napájanie,“ vysvetlil Kubát.
Evakuácia sa nekonala, hoci bola možná
Otázky vyvolal aj fakt, že cestujúci zostali vo vlaku napriek dlhému meškaniu.
Hovorca Správy železníc Martin Kavka pre TN.cz uviedol, že dopravca mal možnosť požiadať o evakuáciu cestujúcich, no neurobil tak.
„Ľudia zostali vo vlaku preto, že o evakuáciu musí požiadať dopravca. Túto možnosť poznal,“ povedal Kavka.
RegioJet argumentuje tým, že pôvodné informácie naznačovali pomerne rýchly príchod servisného tímu. V prvých chvíľach preto spoločnosť predpokladala, že problém bude odstránený v krátkom čase.
Situácia sa však postupne komplikovala a očakávaný príchod technikov sa opakovane posúval.
Oprava trvala celé popoludnie aj večer
Podľa Správy železníc bola porucha natoľko vážna, že si vyžadovala vypnutie trakčného napájania, opravu poškodeného vedenia aj výmenu zberača na lokomotíve.
Na miesto museli vyraziť špecialisti z Brna a práce pokračovali až do večerných hodín.
Kavka uviedol, že incident nastal krátko po 15. hodine popoludní a odstránenie všetkých následkov sa podarilo dokončiť približne okolo 21.30.
Pre cestujúcich sa tak bežná cesta zmenila na niekoľkohodinové čakanie uprostred trate, na ktoré budú ešte dlho spomínať.