Kilá navyše počas menopauzy? Vedci odhalili jedlá, ktoré môžu zhoršovať priberanie

LONDÝN - Mnohé ženy si počas menopauzy všimnú zmeny na postave aj napriek tomu, že sa stravujú rovnako ako pred rokmi. Vedci teraz upozorňujú, že za priberaním môžu stáť aj konkrétne potraviny. Dobrou správou je, že malé zmeny v jedálničku môžu podľa odborníkov výrazne pomôcť.
Priberanie počas menopauzy patrí medzi najčastejšie problémy, ktoré ženy po štyridsiatke riešia. Kilá navyše sa pritom často objavia aj bez výrazných zmien životného štýlu. Odborníci upozorňujú, že za tým stoja hormonálne zmeny, pomalší metabolizmus aj iné spracovanie energie v tele.
Nový výskum publikovaný v odbornom časopise JAMA Network Open sledoval viac ako 38-tisíc žien počas obdobia pred menopauzou aj po nej. Vedci prišli k záveru, že veľký význam môže mať spôsob stravovania – najmä jedlá, ktoré výrazne zvyšujú hladinu inzulínu a cukru v krvi, píše The Sun.
Výskumníci upozornili najmä na štyri skupiny potravín, ktoré sa spájali s väčším rizikom priberania počas menopauzy.
Na zozname sa objavili spracované a červené mäso, vysoko priemyselne spracované potraviny, jedlá s vysokým obsahom soli a niektoré škrobové jedlá, najmä vyprážané zemiakové výrobky.
Práve vysoko spracované jedlá podľa odborníkov často obsahujú kombináciu cukru, soli a tukov, ktorá môže podporovať ukladanie tuku v tele. Počas menopauzy pritom organizmus reaguje na niektoré potraviny citlivejšie než v mladšom veku.
Odborníci zároveň upozorňujú, že počas menopauzy sa mení aj rozloženie telesného tuku. Viac tuku sa začína ukladať v oblasti brucha, čo môže zvyšovať riziko srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky druhého typu či metabolických problémov.
Dobrou správou je, že vedci identifikovali aj potraviny, ktoré môžu pomôcť. Najlepšie výsledky mali ženy, ktoré jedli viac zeleniny, strukovín, celozrnných potravín, orechov a rastlinných zdrojov bielkovín. Významnú úlohu zohráva aj dostatok vlákniny, ktorá pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi.
Výživoví odborníci odporúčajú zaradiť aj kvalitné bielkoviny, zdravé tuky a potraviny bohaté na vápnik, keďže menopauza ovplyvňuje aj zdravie kostí.
Dôležité je podľa expertov vyhýbať sa extrémnym diétam. Krátkodobé drastické obmedzenie jedla môže organizmus ešte viac zaťažiť a dlhodobo situáciu zhoršiť.
Odborníci zároveň pripomínajú, že menopauza nie je len o hmotnosti. Objaviť sa môžu aj návaly tepla, problémy so spánkom, zmeny nálad či únava. Práve zdravší životný štýl môže pomôcť zmierniť viacero nepríjemných príznakov naraz.