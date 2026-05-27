Košický obchvat sa posúva ďalej: Národná diaľničná spoločnosť spustila veľké obstarávanie

KOŠICE - Investície do rozvoja cestnej dopravy v regióne Košíc budú pokračovať. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy košického obchvatu, teda od Hanisky po mestskú časť Šaca. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu na tlačovom brífingu informoval, že nová rýchlostná cesta odbremení od dopravy viaceré obce.
„Košice sa ešte donedávna trápili s katastrofálnou dopravnou situáciou na mestských ťahoch. Košičania si výrazne vydýchli po minuloročnom sprejazdnení druhej etapy obchvatu. Rovnaké odbremenenie si zaslúžia aj obce na ďalšej plánovanej trase rýchlostnej cesty,“ podotkol Ráž.
Veľký projekt
Celkovo sa na úseku R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, I. etapa bude stavať cez 100 stavebných objektov. Súčasťou výstavby bude napríklad päť mostov a dve mimoúrovňové križovatky. Križovatka Ľudvíkov dvor prepojí existujúcu rýchlostnú cestu s komunikáciou I/16, ďalej s tzv. Haništianskou cestou a s miestnymi komunikáciami. Uzol Haniska zase prepojí rýchlostnú cestu s existujúcimi ťahmi R4, Haništianskou cestou a miestnymi komunikáciami vrátane cesty do miestneho priemyselného areálu. Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu 6,8 kilometrového úseku je 162,5 milióna eur bez DPH. Konečná cena však vzíde z výsledkov verejnej súťaže.
Menej tranzitu
Prvá etapa košického obchvatu doplní už existujúci vyše 14-kilometrový ťah rýchlostnej cesty, ktorý majú Košičania k dispozícii už zhruba pol roka. „Druhá etapa obchvatu významne odbremenila mestské ťahy, vyprevadila z nich až 90 percent tranzitnej dopravy. Denne týmto úsekom prejde zhruba 3000 nákladných vozidiel, ktoré tak nezaťažujú intravilán mesta zhustenou premávkou a hlukom z dopravy,“ dodal generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Nové napojenia
Po dobudovaní prvej etapy budú mať motoristi k dispozícii súvislé napojenie z cesty I/16 v smere zo Šace na prevádzkované úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 v okolí Košíc. Diaľničiari preto očakávajú ďalší úbytok najmä tranzitnej nákladnej dopravy. „Prípravnú fázu projektu prvej etapy košického obchvatu sa nám podarilo dotiahnuť do fázy verejného obstarávania. Po úspešnom ukončení tendra tak bude môcť plynule pokračovať dokončovanie tohto dôležitého ťahu pri Košiciach, ktorý v konečnom dôsledku významne pomôže regiónu,“ dodal riaditeľ úseku prípravy NDS Tomáš Mateička.
Diaľničiari zároveň informovali, že v tomto roku investujú aj do opráv vozoviek. Medzi najväčšie akcie patrila oprava celej šírky cesty I/16 vrátane krajnice na úseku Košice - Pereš v smere na Rožňavu a potom aj úsek Pereš - Poľov v rovnakom smere, ktorú už majú diaľničiari za sebou. Takisto sa bude plošne opravovať vstup do mesta v smere od Prešova - tzv. Prešovská cesta. Len tieto tri najrozsiahlejšie opravné projekty pritom znamenajú vyše šesť vynovených kilometrov. NDS má pritom v pláne aj niekoľko menších, avšak rovnako potrebných opráv.