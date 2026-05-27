Nová injekcia na chudnutie šokovala vedcov: Výsledky vraj konkurujú operácii žalúdka

LONDÝN - Lieky na chudnutie menia svet. Po veľkom úspechu známych injekcií prichádza ďalší kandidát, ktorý môže zamiešať kartami. Vedci hovoria o výsledkoch, ktoré sa doteraz spájali skôr s bariatrickými operáciami než s liečbou injekciami.
Svet liekov na chudnutie sa posúva opäť o krok ďalej. Nová experimentálna injekcia s názvom retatrutide vyvolala obrovský záujem po tom, čo vedci zverejnili výsledky veľkej klinickej štúdie. Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že účinok sa začína približovať chirurgickým operáciám na zníženie hmotnosti.
Schudli viac ako štvrtinu svojej hmotnosti
Za vývojom stojí farmaceutická spoločnosť Eli Lilly, ktorá už vyrába populárny liek Mounjaro. Tentoraz však vedci prišli s novou generáciou liečby, ktorá funguje odlišne než väčšina súčasných injekcií na chudnutie. Do klinickej štúdie sa zapojilo viac ako 2 300 ľudí. Výsledky prekvapili aj samotných odborníkov.
Pacienti na najvyššej dávke schudli v priemere približne 28 percent svojej telesnej hmotnosti počas približne 80 týždňov. Takmer polovica ľudí pritom stratila viac ako 30 percent pôvodnej váhy. Pre lepšiu predstavu – človek s hmotnosťou 120 kilogramov by pri takomto výsledku schudol približne 34 kilogramov.
Práve tieto čísla vyvolali veľký rozruch. Odborníci totiž upozorňujú, že podobné výsledky sa doteraz spájali najmä s bariatrickými operáciami, pri ktorých sa chirurgicky zmenšuje žalúdok alebo tráviaci systém.
Pracuje s tromi receptormi naraz
Retatrutide patrí do novej skupiny liekov označovaných ako "trojití agonisti". Kým známe lieky ako Wegovy alebo Mounjaro ovplyvňujú jeden alebo dva hormóny súvisiace s hladom a metabolizmom, nový liek pracuje až s tromi rôznymi receptormi naraz. Práve preto odborníci predpokladajú výraznejší efekt.
Vedci zároveň upozorňujú, že nejde len o kilogramy. Účastníkom štúdie sa zlepšili aj viaceré metabolické ukazovatele spojené so zdravím srdca či cukrovkou.
Možné riziká
Nie všetko je však bez rizík. Podobne ako pri iných liekoch na chudnutie sa objavili vedľajšie účinky. Najčastejšie išlo o nevoľnosť, vracanie, hnačky či tráviace problémy. Odborníci zároveň upozorňujú, že liek zatiaľ stále prechádza klinickým testovaním a nie je bežne dostupný.
Experti zároveň varujú pred nelegálnym predajom. Podľa zahraničných médií sa experimentálna látka už objavuje na čiernom trhu medzi ľuďmi, ktorí chcú rýchlo schudnúť. Lekári dôrazne upozorňujú, že podobné experimentovanie môže byť nebezpečné.
Obezita patrí medzi najväčšie zdravotné problémy súčasnosti. Zvyšuje riziko cukrovky druhého typu, vysokého krvného tlaku, srdcových ochorení aj niektorých druhov rakoviny. Práve preto odborníci sledujú nové lieky s veľkým záujmom.
Vedci však pripomínajú, že ani najúčinnejšia injekcia zatiaľ nenahradí zdravší životný štýl. Strava, pohyb a dlhodobé návyky zostávajú základom.