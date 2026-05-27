Fidesz sa chystá na zjazd: Orbánova pozícia zatiaľ vyzerá istá

BUDAPEŠŤ - Zjazd maďarskej strany Fidesz, ktorá sa po 16 rokoch nepretržitého vládnutia dostala v aprílových parlamentných voľbách do opozície, sa uskutoční 13. júna. Pripomenul to v stredu server 24.hu, podľa ktorého by bolo veľkým prekvapením, keby delegáti nepotvrdili vo funkcii predsedu strany a bývalého premiéra Viktora Orbána, aj keď on sám po voľbách požiadal Fidesz o vyvodenie zodpovednosti za volebný neúspech.
Parlamentný poslanec Fideszu Balázs Hidvéghi. v reakcii na otázky servera index.hu povedal, že Orbán by teraz mal zostať na čele strany, aspoň istý čas, čo označil za momentálne najrozumnejšie rozhodnutie. Ako však poslanec dodal, politická situácia sa môže vyvíjať veľmi dynamicky a môže sa rýchlo meniť, preto by bolo skoro hovoriť o personálnych otázkach v dlhšom časovom horizonte.
Strana TISZA pod vedením Pétera Magyara obsadila v aprílových parlamentných voľbách 141 zo 199 poslaneckých kresiel, čím si zabezpečila ústavnú väčšinu. Orbánov blok Fidesz-KDNP získal iba 52 mandátov a po 16 rokoch prešiel do opozície. Zvyšných šesť mandátov získalo krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).