Meteorológovia upozorňujú: Výstrahy pred vetrom, búrkami aj horúčavami platia pre viaceré regióny

BRATISLAVA - Na niektorých miestach Slovenska sa môžu v stredu vyskytnúť búrky, vietor či vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Pre všetky javy vydal výstrahu prvého stupňa.
Vietor môže potrápiť väčšinu okresov Košického kraja. Výstraha prvého stupňa tam platí od 16.00 do 20.00 h. Objaviť sa môže aj na horách, a to v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Výstraha tam platí od 17.00 h až do konca dňa.
Búrky sa môžu objaviť na východnom a strednom Slovensku. Výstraha prvého stupňa platí od 14.00 do 18.00 h pre celý Prešovský a Košický kraj a pre okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.
Vysoké teploty môžu zasiahnuť celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Trnavského a Nitrianskeho kraja a okresy Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Výstraha tam platí od 14.00 do 17.00 h.