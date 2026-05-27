Johnson načapaná s iným mužom: Bozky a vrúcne objatia... Dakota, veď to nie je tvoj frajer!

RÍM - Herečku Dakotu Johnson zachytili počas večera v Ríme v blízkej spoločnosti iného muža. Objatia, vrúcne gestá aj bozky okamžite rozprúdili špekulácie.
Dakota Johnson opäť rozvírila vody šoubiznisu! Herečka, ktorú fanúšikovia poznajú najmä z filmu Päťdesiat odtieňov sivej, bola v uliciach Ríma pristihnutá vo veľmi srdečnej nálade po boku iného muža. 36-ročná hviezda si v piatok večer vyrazila na večeru s renomovaným módnym návrhárom Alessandrom Michelem, kreatívnym riaditeľom značky Valentino.
Po spoločnej večeri nechýbali vrúcne objatia, úsmevy, priateľské gestá a dokonca aj bozky! Dakota stavila na elegantný outfit – biely top, čiernu midi sukňu a výraznú čerešňovo-červenú kabelku. Bolo zjavné, že sa v spoločnosti jeden druhého cítili veľmi uvoľnene. Nejde však o žiadne nové prekvapivé zoznámenie.
Dakota a Alessandro sa poznajú dlhé roky a spája ich nielen priateľstvo, ale aj pracovná spolupráca – herečka je globálnou ambasádorkou značky Valentino a návrhár ju pravidelne oblieka na významné spoločenské udalosti. Momentálne je herečka spájaná so spevákom a hudobníkom, ktorý vystupuje pod menom Role Model. A dozaista, ak by išlo o niekoho iného, s kým by ju paparazzi nachytali, tak by mu to vadilo. Predtým tvorila 8 rokov pár s Chrisom Martinom zo skupiny Coldplay.
