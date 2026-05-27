Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí! FOTO V rodinnom dome vypukol požiar, v izbe našli mŕtvu osobu

PERNEK - Tragický požiar v Perneku si vyžiadal jeden ľudský život. Profesionálni hasiči spolu s dobrovoľnými likvidovali oheň v troch miestnostiach domu, kde našli mŕtvu osobu a zachránili jedného zraneného. Profesionálny zásah uchránil majetok v hodnote pol milióna eur. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HAZZ).
V utorok (26. 5.) krátko po 17.00 h bol ohlásený požiar rodinného domu v obci Pernek v okrese Malacky. "Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že požiar zasiahol tri miestnosti rodinného domu. V jednej z miestností sa nachádzala osoba bez známok života," informujú hasiči.
Na mieste zasahovali príslušníci OR HaZZ v Malackách spolu s členmi DHZO Pernek a Jabloňové. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne pomocou termovíznej kamery vyhľadávali a likvidovali skryté ohniská.
"V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorej hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ju odovzdali do starostlivosti zdravotníkov," uvádzajú hasiči a dodávajú, že po likvidácii požiaru a ukončení zásahu bolo miesto udalosti odovzdané príslušníkom Polícia Slovenskej republiky.
Priama materiálna škoda spôsobená požiarom bola podľa HAZZ predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur. Hasiči dopĺňajú, že včasným a profesionálnym zásahom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 500-tisíc eur. "Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania," koštatujú na záver.