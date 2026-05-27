Streda27. máj 2026, meniny má Iveta, zajtra Viliam

Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí! FOTO V rodinnom dome vypukol požiar, v izbe našli mŕtvu osobu

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

PERNEK - Tragický požiar v Perneku si vyžiadal jeden ľudský život. Profesionálni hasiči spolu s dobrovoľnými likvidovali oheň v troch miestnostiach domu, kde našli mŕtvu osobu a zachránili jedného zraneného. Profesionálny zásah uchránil majetok v hodnote pol milióna eur. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HAZZ).

V utorok (26. 5.) krátko po 17.00 h bol ohlásený požiar rodinného domu v obci Pernek v okrese Malacky. "Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že požiar zasiahol tri miestnosti rodinného domu. V jednej z miestností sa nachádzala osoba bez známok života," informujú hasiči.

Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí!
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Na mieste zasahovali príslušníci OR HaZZ v Malackách spolu s členmi DHZO Pernek a Jabloňové. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne pomocou termovíznej kamery vyhľadávali a likvidovali skryté ohniská. 

Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí!
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

"V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorej hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ju odovzdali do starostlivosti zdravotníkov," uvádzajú hasiči a dodávajú, že po likvidácii požiaru a ukončení zásahu bolo miesto udalosti odovzdané príslušníkom Polícia Slovenskej republiky. 

Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí!
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Priama materiálna škoda spôsobená požiarom bola podľa HAZZ predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur. Hasiči dopĺňajú, že včasným a profesionálnym zásahom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 500-tisíc eur. "Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania," koštatujú na záver.

Viac o téme: TragédiaPožiar domuPernek
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Nebezpečenstvo požiarov rastie: V 17 okresoch platia prísne obmedzenia
Domáce
FOTO V Petrovciach horela skládka
V Petrovciach horela skládka odpadu: Hasiči požiar likvidovali niekoľko hodín
Domáce
Tragický požiar bytu vo
Tragický požiar bytu vo Viedni! Zomreli dve malé deti, dohliadala na nich sestra
Zahraničné
Lesný požiar v Kalifornii:
Lesný požiar v Kalifornii: Ohrozuje domy tisícov ľudí, úrady nariadili evakuáciu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia obvinila muža, ktorý mal na ubytovni ohrozovať recepčného nožom
Polícia obvinila muža, ktorý mal na ubytovni ohrozovať recepčného nožom
Správy
Polícia hľadá osobu pri podvode na seniorke
Polícia hľadá osobu pri podvode na seniorke
Správy
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Zvrat v kauze
AKTUÁLNE Zvrat v kauze bývalej ministerky Gabriely Matečnej: Zrušenie obvinenia!
Domáce
FOTO Nález munície v obci
Prechádzka sa zmenila na šok: V lese objavili ostrú muníciu z druhej svetovej vojny
Domáce
Polícia obvinila muža, ktorý
Nôž pri krku recepčného: Dráma na bratislavskej ubytovni sa skončila po hodinovom vyjednávaní
Domáce
Košický obchvat čaká veľká zmena: NDS spúšťa výstavbu novej etapy, odľahčí aj okolité obce
Košický obchvat čaká veľká zmena: NDS spúšťa výstavbu novej etapy, odľahčí aj okolité obce
Košice

Zahraničné

Ilustračné foto
Falošné poplachy u politikov: Polícia zadržala skupinu mladíkov
Zahraničné
Dráma vo vlaku RegioJetu:
Dráma vo vlaku RegioJetu: Zostal stáť šesť hodín! Ľudia sa varili vo vlastnom pote, nešla klimatizácia
Zahraničné
Viktor Orbán
Fidesz sa chystá na zjazd: Orbánova pozícia zatiaľ vyzerá istá
Zahraničné
Rekordný Eurojackpot prepísal históriu:
Rekordný Eurojackpot prepísal históriu: Čech vyhral astronomických 120 miliónov eur, raduje sa aj Slovák
Zahraničné

Prominenti

Veronika Rajek 2 týždne
Veronika Rajek 2 týždne po pôrode: FOTO Už má na bruchu opäť tehličky!
Domáci prominenti
Kylie Minogue
Najväčia bolesť akú si vie žena predstaviť: Kylie Minoque napísala list svojmu nenarodenému dieťaťu!
Zahraniční prominenti
Jasmina Alagič
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Domáci prominenti
Herečka Jessica Alba.
Jessica Alba ukázala dcéru: Aká matka, taká Katka!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Prečo každú jar ochorie takmer polovica populácie? Odpoveď prekvapí
Zaujímavosti
Hrad Rocca Calascio sa
Hrad Rocca Calascio sa stal filmovou legendou: Zahviezdil v Mene ruže aj Jastrabej žene
dromedar.sk
Nová injekcia na chudnutie
Nová injekcia na chudnutie šokovala vedcov: Výsledky vraj konkurujú operácii žalúdka
Zaujímavosti
Aká je pravda o
Aká je pravda o treťom oku? Vedci odhalili odkiaľ pochádza a prečo ho máme!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorú si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk

Ekonomika

Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Slováci podali podnet na rozhodcov: Potom nám pískali Česi, reaguje Šatan
MS V HOKEJI 2026 Slováci podali podnet na rozhodcov: Potom nám pískali Česi, reaguje Šatan
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Šatan zhodnotil šampionát: Veľavravné slová šéfa slovenského hokeja
MS V HOKEJI 2026 Šatan zhodnotil šampionát: Veľavravné slová šéfa slovenského hokeja
MS v hokeji
Český klub zasiahla tragická správa: Vyhasol život mladého futbalistu (†21)
Český klub zasiahla tragická správa: Vyhasol život mladého futbalistu (†21)
Chance liga
MS V HOKEJI 2026 Kompletný program štvrťfinále: Šlágre gigantov aj veľké prekvapenie
MS V HOKEJI 2026 Kompletný program štvrťfinále: Šlágre gigantov aj veľké prekvapenie
MS v hokeji

Auto-moto

TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky

Kariéra a motivácia

Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Hľadám prácu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Získaj prácu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Vyhorenie
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Získaj prácu

Varenie a recepty

Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Rady a tipy
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Rady a tipy

Technológie

Kvantová batéria už nie je len teória. Vedci ukázali prototyp, ktorý dokázal zo svetla vytvoriť elektrický prúd
Kvantová batéria už nie je len teória. Vedci ukázali prototyp, ktorý dokázal zo svetla vytvoriť elektrický prúd
Veda a výskum
Američania testujú novú zbraň proti dronom. Lacný IonStrike môže chrániť aj Slovensko a celé východné krídlo NATO
Američania testujú novú zbraň proti dronom. Lacný IonStrike môže chrániť aj Slovensko a celé východné krídlo NATO
Armádne technológie
Americký kamikadze dron Rogue 1 dostal veľký upgrade. Nová verzia trafí cieľ z väčšej diaľky a poradí si aj s pancierom
Americký kamikadze dron Rogue 1 dostal veľký upgrade. Nová verzia trafí cieľ z väčšej diaľky a poradí si aj s pancierom
Armádne technológie
Ukrajinci analyzovali Orešnik. Účinok jednej rakety prirovnali k útoku 36 Šáhidov
Ukrajinci analyzovali Orešnik. Účinok jednej rakety prirovnali k útoku 36 Šáhidov
Nezaradené

Bývanie

Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou

Pre kutilov

Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Adriana Sklenaříková prežíva najťažšie obdobie života: Spor o dcéru sa zmenil na verejný boj plný obvinení
Zahraničné celebrity
Adriana Sklenaříková prežíva najťažšie obdobie života: Spor o dcéru sa zmenil na verejný boj plný obvinení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Zvrat v kauze
Domáce
AKTUÁLNE Zvrat v kauze bývalej ministerky Gabriely Matečnej: Zrušenie obvinenia!
Obec aj mesto VARUJÚ:
Domáce
Obec aj mesto VARUJÚ: FOTO Medvede videli v obľúbených lokalitách! Vyzývajú k opatrnosti
Dráma vo vlaku RegioJetu:
Zahraničné
Dráma vo vlaku RegioJetu: Zostal stáť šesť hodín! Ľudia sa varili vo vlastnom pote, nešla klimatizácia
Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí!
Domáce
Obrovská TRAGÉDIA na Záhorí! FOTO V rodinnom dome vypukol požiar, v izbe našli mŕtvu osobu

Ďalšie zo Zoznamu