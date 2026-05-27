Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!

BRATISLAVA - Prehovorila o problémoch za zatvorenými dverami! Temperamentná moderátorka Jasmina Alagič patrí k najsledovanejším ženám nášho šoubiznisu a so svojím manželom Patrikom Rytmusom Vrbovským tvoria na prvý pohľad rozprávkový pár. Nie je tomu však tak dávno, čo to u manželov vyzeralo celkom inak!
Jasmina je momentálne v jednom pracovnom kole a zdá sa, že sa máme na čo tešiť. Okrem televíznych projektov totiž pripravuje niečo, čo na Slovensku nemá obdoby. „Venujeme sa projektu Vezmeš si ma, ktorý má druhú sériu a bude sa spúšťať čoskoro, veľmi sa na to teším. A už aktívne natáčame našu reality šou, kde by sme chceli, aby bolo odkazom niečo veľmi silné. Tak dúfame, že sa nám to podarí,“ poodhalila svoje plány moderátorka.
Oveľa väčší rozruch však Jasmina vyvolala v momente, keď otvorila trinástu komnatu svojho súkromia. Dvojica totiž prednedávnom priznala partnerskú krízu a dokonca vyhľadala odbornú pomoc. „Ja si myslím, že nie je potreba zahmlievať alebo premlčovať veci, ktorými si prechádza množstvo iných párov. Je dobré o tom hovoriť, pretože potom ten blok stratia aj ostatní. Byť autentický a pravdivý k sebe a svojmu okoliu je najviac,“ dodáva Jasmina, ktorej odvaha spustila lavínu reakcií. „Veľa ľudí sa nám ozvalo a som rada, že sme ich mohli navnadiť na tú terapiu, je to úžasná vec. Tým posolstvom celého je, že sme v dobe, kedy sa pokazené veci menia, a je fajn ich opravovať.“
Naskytá sa však otázka, či je hrozba rozchodu definitívne preč. „Neviem, čo si mám predstaviť pod pojmom kríza. Ak je to náročnejšie obdobie vo vzťahu, tak to asi bolo niečo také, ale áno, veľmi rýchlo to bolo zažehnané. Ľudia, keď patria k sebe, tak si to veľmi rýchlo uvedomia,“ vysvetlila moderátorka, ktorá našla kľúč k harmonickému manželstvu. Podľa nej najväčším zabijakom lásky je... istá ľudská vlastnosť - a ktorá, dozviete sa vo videu.
Obe známe osobnosti museli počas sedení u terapeuta siahnuť na dno svojich emócií a pozrieť sa pravde do očí. V čom na sebe počas tohto náročného obdobia zapracovala najviac samotná Jasmina a akú radikálnu zmenu musel vo svojom správaní urobiť drsný raper Patrik, aby udržal domáci krb teplý?
