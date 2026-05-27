Jessica Alba ukázala dcéru: Aká matka, taká Katka!

LOS ANGELES - Jessica Alba ukázala svoju dcéru Honor a fanúšikovia majú jasno – podobu rozhodne nezaprú.
Jessica Alba opäť potešila fanúšikov pohľadom do svojho súkromia. Herečka sa na sociálnych sieťach pochválila sériou záberov so svojou 17-ročnou dcérou Honor. Podobu rozhodne nezaprú! „Aká mama, taká dcéra," napísal jeden z komentujúcich. Dvojica sa spoločne objavila na exkluzívnej večeri pri príležitosti predstavenia kapsulovej kolekcie návrhárov Paula Smitha a Gabriely Hearst v legendárnom Chateau Marmont.
Jessica a Honor stavili na dokonale zladené outfity v podobných odtieňoch, čím pôsobili skôr ako štýlové sestry než mama s dcérou. Jessica zvolila elegantný outfit pozostávajúci z čierneho topu, výrazného saka a bordových rozšírených nohavíc, ktoré doplnila ladiacimi doplnkami. Honor nezaostávala – obliekla si minišaty vo vínovom odtieni, sako a kovbojské čižmy. Obe look doplnili zlatými šperkami a nezabudli ho zvečniť.
Herečka dala jasne najavo, aký blízky vzťah so svojou dcérou má. Pri fotografiách ju označila za svoju „najlepšiu kamošku“. Jessica je okrem Honor aj mamou 14-ročnej Haven a 8-ročného Hayesa. V minulosti priznala, že so svojimi deťmi si buduje vzťah založený na dôvere a vzájomnom rešpekte. A pri pohľade na Honor je jasné, že nielen štýl, ale aj charizma sa v tejto rodine dedí.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%