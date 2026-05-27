Nôž pri krku recepčného: Dráma na bratislavskej ubytovni sa skončila po hodinovom vyjednávaní

BRATISLAVA - Polícia obvinila z obmedzovania osobnej slobody 35-ročného muža, ktorý mal v piatok (22. 5.) ráno vojsť do budovy ubytovne na Pionierskej ulici v Bratislave, kde ho recepčný vyzval, aby objekt opustil, keďže v ňom nebol ubytovaný. Muž následne spod oblečenia vytiahol kuchynský nôž, ktorého čepeľ priložil poškodenému ku krku a pod hrozbou násilia ho prinútil nastúpiť do výťahu. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Následne sa s ním presunul na druhé nadzemné podlažie, kde ho donútil zotrvať v jednej z kancelárií, čím u poškodeného vyvolal obavu o život a zdravie a znemožnil mu z miesta odísť,“ spresnil Szeiff.
Na miesto boli okamžite vyslaní policajti, vykonali služobný zákrok, ktorý po viac ako hodinu trvajúcom vyjednávaní vyústil bezpečným ukončením incidentu a zadržaním podozrivého muža bez akejkoľvek ujmy na zdraví osôb. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného, s ktorým sa sudca príslušného súdu stotožnil.