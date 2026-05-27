Obec aj mesto VARUJÚ: FOTO Medvede videli v obľúbených lokalitách! Vyzývajú k opatrnosti

PARTIZÁNSKE - V obci Veľké Uherce aj v Novej Bani upozorňujú na pohyb medveďov. Lesníci odporúčajú vyhýbať sa hustému porastu, nechodiť do lesa v skorých ranných hodinách a používať zvukové signály. Dôležité je zviera v lese neprekvapiť.
Obec Veľké Uherce v okrese Partizánske upozorňuje na pohyb medveďa. "V lesnej časti Hlaváčov bol zaznamenaný výskyt medveďa. Informácia je overená a potvrdená miestnym poľovníkom," píše sa v upozornení starostky obce na sociálnej sieti. Obec preto prosí všetkých občanov, hubárov a turistov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite a jej okolí.
Pred medveďom varujú aj v Novej Bani
Mestské lesy Nová Baňa upozornili v utorok obyvateľov aj návštevníkov, aby pri pohybe v prírode zvýšili opatrnosť. „Už aj tento rok bol v lesných lokalitách zaznamenaný pohyb medveďa hnedého, najmä v oblasti Hája a Chotárnej cesty,“ uvádzajú. Ide o obľúbené trasy na prechádzky, turistiku či športové aktivity, preto správcovia lesa žiadajú ľudí, aby sa pohybovali obozretne, ideálne v skupinách, vyhýbali sa hustému porastu a nechodili do lesa v skorých ranných a večerných hodinách.
Lesníci pripomínajú, že medveď má mimoriadne citlivý čuch, no slabší zrak, a preto človeka nemusí včas zaregistrovať. „Dôležité je zviera v lese neprekvapiť. Lesná zver má pred človekom prirodzený rešpekt a vo väčšine prípadov sa mu radšej vyhne, pokiaľ o jeho prítomnosti vie vopred,“ uvádzajú.
Ako prevenciu odporúčajú rozprávať sa, používať rolničky či iné zvukové signály a pohybovať sa minimálne vo dvojici. Zároveň upozorňujú na zodpovedné venčenie psov. „Ak so sebou vediete psa, majte ho počas celej doby na vôdzke, keďže voľne pustený pes môže zver vyprovokovať,“ pripomínajú. Dôležité je tiež nenechávať v lese odpadky ani zvyšky jedla, ktoré môžu medvede prilákať.
AKTUÁLNE Obec pri Púchove je na nohách! MEDVEĎ priamo v obytnej zóne: Ludia nemajú vychádzať
Ak by návštevník napriek opatrnosti medveďa zazrel, odporúča sa zachovať pokoj a nepokúšať sa utekať. „Odporúča sa udržiavať si od zvieraťa bezpečný odstup, pokojne hovoriť a pomaly opustiť danú lokalitu bez prudkých pohybov,“ radia Mestské lesy.