Rekordný Eurojackpot prepísal históriu: Čech vyhral astronomických 120 miliónov eur, raduje sa aj Slovák

PRAHA - Utorkové žrebovanie nadnárodnej lotérie Eurojackpot prepísalo históriu a niekomu od základov zmenilo život. Maximálny možný jackpot vo výške neuveriteľných 120 miliónov eur (v prepočte viac ako 2,91 miliardy českých korún) putuje do Českej republiky. Ide o absolútny historický rekord v krajine. Obrovský dôvod na radosť má však aj jeden zo slovenských tipujúcich, ktorý si na účet pripíše parádnu päťcifernú sumu.
Informáciu už oficiálne potvrdila aj hovorkyňa spoločnosti Allwyn Česko Dita Stejskalová. Hráč z Česka dokázal takmer nemožné a prekonal pravdepodobnosť 1 k 140 miliónom. Správne totiž uhádol všetkých päť čísel z hlavného osudia a k tomu dve dodatkové euročísla. Výherná kombinácia, ktorá zoslala miliardový dážď, znela: 5, 11, 23, 33, 42 a euročísla 10 a 12.
Novopečený multimilionár však dostane o niečo menej, než svietilo na displeji. Na rozdiel od minulosti totiž v Česku platí legislatíva, podľa ktorej musí víťaz odviesť štátu 15-percentnú daň. Český štátny rozpočet tak vďaka jedinému šťastnému tiketu získa takmer 437 miliónov korún (cca 17,7 milióna eur). Loterijná spoločnosť momentálne preveruje, v ktorom kraji bola víťazná stávka podaná, prípadne či išlo o online tiket.
Raduje sa aj slovenský tipujúci!
Do Eurojackpotu sa každý týždeň zapájajú milióny ľudí z 19 európskych krajín vrátane Slovenska. Hoci hlavná výhra odišla za rieku Moravu, utorok priniesol obrovské šťastie aj jednému Slovákovi.
Náš tipujúci síce neuhádol dodatkové euročísla, no trafil všetkých päť čísel z hlavného osudia. Vybojoval si tak skvelé 3. poradie, vďaka čomu si na svoje konto pripíše fantastických 96 953 eur. Do druhej ceny v poradí sa v utorok rozdelilo päť hráčov (štyria z Nemecka a jeden z Nórska), z ktorých každý získal v prepočte viac ako 3,9 milióna eur.