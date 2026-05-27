AKTUÁLNE Zvrat v kauze bývalej ministerky Gabriely Matečnej: Zrušenie obvinenia!

BRATISLAVA - Bývalá ministerka pôdohospodárstva za SNS Gabriela Matečná už nie je obvinená. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera jej obvinenie zrušil. Vo veci má znova konať vyšetrovateľ.
Informuje o tom portál Aktuality. "Na základe sťažností obvinených osôb G. M. a R. P. uznesením zo dňa 11. 5. 2026 zrušil uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru, ktorým bolo obvineným G. M. a R. P. vznesené obvinenie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a vyšetrovateľovi Policajného zboru uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol,“ informovala Aktuality.sk hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.
Matečná bola stíhaná spolu s ďalšou osobou. Prípad sa týkal jej pôsobenia na Slovenskom pozemkovom fonde, kam ju ešte v roku 2012 nominoval Smer-SD. Konkrétne išlo o zastupovanie Slovenského pozemkového fondu v spore o Slánske lesy. Veľkú časť sporov pôvodne zastupovala právnička z Košíc. V čase, keď už bol spor takmer vyhratý, uzavrela Gabriela Matečná zmluvu s advokátskou kanceláriou Ecker-Kán na 1,8 milióna eur. Vyšetrovatelia pôvodne videli v konaní Matečnej porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.