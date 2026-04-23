Slávnemu spevákovi hrozí doživotie za vraždu dievčaťa (†14): Lekári určili príčinu jej smrti

WASHINGTON - Štrnásťročná tínedžerka, ktorú podľa prokuratúry mesta Los Angeles vlani zavraždil spevák D4vd, zomrela na následky „niekoľkých penetrujúcich poranení“. Vyplýva to zo správy súdneho lekárstva, ktorá bola zverejnená v stredu. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Rozrezané telo Celeste Rivasovej Hernandezovej našli v septembri v spevákovom aute niekoľko dní po tom, čo mala osláviť svoje pätnáste narodeniny. Dvadsaťjedenročného speváka - vlastným menom David Anthony Burke - zatkli pre podozrenie z vraždy minulý týždeň a z tohto činu ho oficiálne obvinili v pondelok. Sudca v ten istý deň nariadil zverejnenie pitevnej správy.
Súdni lekári v Los Angeles v správe informovali o nájdení dvoch „penetrujúcich rán na trupe“ a „roztrhaní horných a dolných končatín“. Poranenia na trupe mohli byť „spôsobené ostrým predmetom“, uvádza sa v správe bez ďalších špecifikácií. Lekári dodali, že pitvu poznačili „rozsiahle posmrtné zmeny“ na tele dievčaťa. Čas smrti bol uvedený ako neznámy.
Prokurátori tvrdia, že nebohá tínedžerka išla v apríli 2025 do domu speváka v štvrti Hollywood Hills a následne zmizla. Spevák svoju vinu v pondelok poprel. V prípade preukázania viny mu hrozí až trest smrti alebo doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. D4vd sa preslávil v roku 2022 skladbou Romantic Homicide, ktorá sa stala populárnou na sociálnej sieti TikTok. V apríli 2025 vydal svoj debutový album Withered. Po objavení tela Rivasovej Hernandezovej zrušil svoje svetové turné a stiahol sa aj z verejného života.