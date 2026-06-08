Slovensko pomáha po ničivých záplavách: Blanár odovzdal humanitárnu pomoc priamo v Keni

NAIROBI– Slovenská republika reaguje na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Keni spôsobenú rozsiahlymi záplavami a extrémnymi prejavmi počasia. Počas prvého dňa pracovnej cesty v Kenskej republike odovzdal v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár bezprostredne po svojom prílete materiálnu humanitárnu pomoc predstaviteľom Kenského Červeného kríža, ktorý zabezpečí jej dodanie pre najviac zasiahnuté komunity. Informoval Komunikačný odbor MZVEZ SR.
„Práve v časoch, kedy krajiny čelia následkom prírodných katastrof a humanitárnych kríz, sa najviac ukazuje význam solidarity a spoľahlivých partnerstiev. Slovenská republika podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné – tentokrát v Keni, ktorá je jednou z programových krajín slovenskej rozvojovej spolupráce,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Humanitárnu pomoc odovzdal Blanár zástupcom organizácie Kenský Červený kríž, ktorá patrí medzi hlavných partnerov kenskej vlády pri riešení následkov prírodných katastrof a poskytovaní pomoci zasiahnutým komunitám, za prítomnosti tamojšej ministerky cestovného ruchu a ochrany prírody Rebeccy Mianovej. Zásielka s celkovou hmotnosťou 216 kilogramov obsahuje 20 zdravotníckych tašiek prvej pomoci a 20 skladacích postelí. Materiál poskytlo Ministerstvo vnútra SR, ktoré na jej realizácii spolupracovalo so slovenskou diplomaciou.
Ako uviedol Blanár, približne tretina ľudí žije v Keni pod hranicou chudoby a humanitárnu pomoc potrebujú viac ako tri milióny obyvateľov. Slovensko patrí preto medzi dlhodobých partnerov tejto africkej krajiny v oblasti rozvojovej a humanitárnej spolupráce. Slovenská republika poskytla Keni v rokoch 2019 až 2025 humanitárnu pomoc v celkovej hodnote približne 680.000 eur. Na následky rozsiahlych záplav reagovalo Slovensko tiež vo februári 2024 dodaním približne jednej tony humanitárneho materiálu vrátane solárnych LED lámp, hygienických balíčkov a potravinovej pomoci. Táto pomoc bola rovnako ako dnes distribuovaná prostredníctvom Kenského Červeného kríža.
Pracovný program Blanára, ktorý bude v Keni do 12. júna, pokračuje v Nairobi rokovaniami s predstaviteľmi kenskej vlády a parlamentu, ako aj so zástupcami OSN a vybraných agentúr OSN v Nairobi. Súčasťou jeho návštevy bude otvorenie slovensko-kenského podnikateľsko-rozvojového fóra zameraného na podporu obchodných a investičných príležitostí medzi oboma krajinami. Šéf rezortu zahraničných vecí SR zároveň podporí slovenské rozvojové aktivity v rámci projektov organizácie RefuSHE a školy svätého Filipa Neri. Z Kene sa následne presunie do Tanzánie, kde ho čaká ďalší pracovný program.