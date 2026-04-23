Známa moderátorka vytasila na premiére Prady 2 tehotenské bruško: Nulová hanblivosť!

LONDÝN - Červený koberec zažil moment, na ktorý sa nezabúda. Laura Whitmore dorazila na premiéru filmu Diabol nosí Pradu 2 v Londýne a všetky oči sa okamžite presunuli na jediné miesto: jej tehotenské bruško.
Populárna írska moderátorka Laura Whitmore si na londýnsku premiéru filmu Diabol nosí Pradu 2 obliekla šaty, ktoré zámerne zvýrazňovali jej rastúce bruško – žiadne skrývanie, žiadne „bezpečné“ vrstvy. Zabudnite však na klasické „tehotenské róby“. Laura išla úplne opačným smerom a trafila do čierneho.
Jej outfit tvoril crop top značky Selezza s dlhým rukávom, čierna maxi sukňa s vysokým pásom a platformové lodičky Christian Louboutin. Najvýraznejším doplnkom bol žiarivo červený rúž. Crop top nebol len krátky. Končil vysoko nad pásom, čím nechal celé tehotenské bruško úplne odhalené. Žiadna sieťka, žiadny transparentný materiál. Len holá koža, plná pozornosť, nulová hanblivosť. Bol to jeden z najodvážnejších tehotenských lookov červeného koberca vôbec. Laura vytvorila kombináciu glamouru a materstva, ktorá pôsobila sexy aj nežne zároveň.
Sociálne siete vybuchli: „absolútna bohyňa“, „tehotenská žiara úroveň 100“, „takto sa to robí“. Laura nepôsobila ako niekto, kto sa snaží zapadnúť, práve naopak. Vystúpila z radu a urobila z bruška hlavnú hviezdu večera. Toto nebola náhoda. Ukázať bruško takto otvorene na veľkej premiére? To je vyhlásenie.
Laura tým vyslala jasný signál: tehotenstvo nie je niečo, čo treba skrývať! Ženskosť sa nemení, len transformuje. A zároveň si dokonale ukradla pozornosť aj na evente spojenom s ikonickým filmom. Laura Whitmore už jedno dieťa má s manželom Iainom Stirlingom, a zdá sa, že materstvo ju skôr posilnilo než spomalilo. Naopak, pôsobí sebavedomejšie než kedykoľvek predtým.
