Ruský súd odsúdil Chodorkovského na 10 rokov väzenia: V exile žijúci kritik Kremľa čelí ďalšiemu trestu

MOSKVA - Trest 10 rokov väzenia vyniesol v pondelok súd v Moskve nad bývalým ruským ropným magnátom a opozičným politikom Michailom Chodorkovským, ktorého sudca uznal vinným zo šírenia dezinformácií o vojne na Ukrajine. Rozsudok bol oznámený v jeho neprítomnosti, lebo žije v exile v Británii, informoval ruský exilový spravodajský web Meduza. Chodorkovskij zároveň dostal päťročný zákaz spravovať webové stránky a iné online platformy.
Prokuratúra Chdorkovského obvinila z toho, že na sociálnych sieťach zverejňoval „vedome nepravdivé informácie“ o konaní ruskej armády na Ukrajine. Exilové médium Mediazona identifikovalo tieto príspevky ako správy o počte ruských vojakov zabitých vo vojne a video na platforme YouTube o bombardovaní detskej nemocnice v Kyjeve.
Obvinenie zo šírenia „vojnových fám“ bolo voči Chodorkovskému vznesené v septembri 2023. V januári 2024 bol naňho vydaný zatykač. Na súd sa tento prípad dostal v januári 2026. Právnik, ktorého Chodorkovskému pridelil súd, v pondelok na pojednávaní požiadal o jeho oslobodenie s tým, že jeho mandanta uviedli do omylu zahraničné médiá, ktoré mu údajne poskytli „úmyselne nepravdivé informácie“ o vojne rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Prokuratúra za to žiadala trest 14 rokov väzenia.
Chodorkovskij, ktorý čelí v Rusku aj viacerým ďalším obvineniam, je popredným členom Ruského protivojnového výboru - organizácie založenej v zahraničí po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ruské úrady tento výbor obvinili z pokusov o zvrhnutie vlády a jej členov vlani obvinili z terorizmu.
Bývalý majiteľ rozloženej ropnej spoločnosti Jukos, žije v zahraničí od roku 2013, keď ho ruský prezident Vladimir Putin omilostil po rokoch väzenia za podvody, daňové úniky, spreneveru a pranie špinavých peňazí. Mnohé organizácie, právnici a vlády na Západe však v tom čase tvrdili, že Chodorkovského stíhanie bolo politicky motivované a že vyšetrovanie sa začalo, keď sa Kremľu znepáčili podnikateľove politické ambície a kritika Putinovej politiky.