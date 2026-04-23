Tajná návšteva: Princ Harry dorazil do Kyjeva bez varovania! Jeho slová mieria priamo na Putina

KYJEV - Bez fanfár, bez oznámenia, bez manželky. Prince Harry opäť šokoval svet – v tichosti dorazil do vojnového Kyjeva. Čo tam robí, s kým sa stretáva a prečo prišiel práve teraz?
Je to ako zo špionážneho thrilleru. Princ Harry dorazil do Kyjeva vo štvrtok 23. apríla 2026 skoro ráno, vlakom z Poľska. Návšteva bola úplne neohlásená, aby sa minimalizovali bezpečnostné riziká. Prvé zábery? Princ vystupuje na stanici, v jednoduchom outfite s logom jeho nadácie. Žiadny kráľovský pomp, len tichý príchod do krajiny zmietanej vojnou.
Harry prišiel s jasným cieľom: pripomenúť svetu, že vojna na Ukrajine neskončila, podporiť zranených vojakov a veteránov, a upozorniť na humanitárne projekty. Sám povedal, že chce svetu pripomenúť, „čomu Ukrajina čelí“. Podľa správ otvorene kritizoval Rusko a vyhlásil, že únosy ukrajinských detí sú: „systematické a úmyselné“. Niektoré zdroje idú ešte ďalej a hovoria o jeho výzve, aby sa vojna skončila a aby boli zločiny vyšetrené na medzinárodnej úrovni.