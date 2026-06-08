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DESIVÁ DIAGNÓZA Mladík takmer prišiel o život! Všetko začalo bolesťami zubov

Ethan Harrison
Ethan Harrison (Zdroj: Facebook/Crazy cats)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

SOUTH WINGFIELD – Nikdy neignorujte začínajúce bolesti. Aj keď si poviete, že sa to dá vydržať. Mnoho z nich po čase zmizne, no niektoré trápia ľudské telo dlhú dobu. Pri neskorom určení diagnózy môžu byť navyše následky fatálne. V tomto prípade mal mladík obrovské šťastie. Keby vyčkával ešte pár týždňov, mohlo byť už neskoro.

V britskom mestečku zhruba v polovici cesty medzi Sheffiledom a Nottinghamom sa odohral prípad, nad ktorým sa pozastaví nejeden lekár. Mladého Ethana Harrisona zo South Wingfiledu začali jedného dňa bolieť zuby. Keďže sa jeho stav zhoršoval, vyhľadal miestneho zubára. Informuje o tom Mirror. 

Od zubára k hospitalizácii 

Ethan sa sťažoval na bolesť horných aj dolných „zubov múdrosti“ (tretie stoličky). Myslel si, že má len zubný kaz a nepripisoval to k niečomu vážnejšiemu. Opak bol ale pravdou. Počas prehliadky si zubár všimol, že Ethan má opuchnutú lymfatickú uzlinu. Odporučil mu, aby navštívil aj svojho všeobecného lekára. 

Tam nastal veľký zlom. Po krvných vyšetreniach museli mladíka akútne hospitalizovať. V nemocnici Chesterfield Royal Hospital mu totiž diagnostikovali veľmi vzácnu formu rakoviny krvi (akútnu myeloidnú leukémiu), ktorá postihuje aj samotnú kostnú dreň.

Prvé príznaky na dovolenke 

Ethan sa následne dozvedel, že jeho hospitalizácia prebehla v poslednej možnej chvíli. Podľa lekárov mu bez akútnej liečby zostávalo len niekoľko týždňov života. 

"Prišlo mi to celé ako nejaký ťažký životný príbeh, ktorý by ste vypočuli o hocikom inom, len nie o svojom synovi. Zuby ho boleli asi mesiac. Mal niekoľko príznakov. Ťažko sa mu dýchalo, dostal horúčku a lymfatické uzliny mal veľké ako golfové loptičky," povedala Ethanova matka Roxy Bondová (37) s tým, že opuch si prvýkrát všimla počas rodinnej dovolenky na Cypre. 

Už je na chemoterapii 

Po krvných výsledkoch mali Ethana urýchlene transportovať do nemocnice. Podľa matky už vtedy lekári a záchranári predpokladali, že ide o vážny stav. S chemoterapiou začal Ethan len pred dvomi týždňami. "Rakovina sa dá liečiť, ale bude to ešte dlhé a namáhavé. Ethan bude v nemocnici najmenej mesiac. Dvakrát denne dostáva dva rozdielne lieky," dodala matka s tým, že celý proces liečby by mohol trvať nanajvyš rok.  

"Nikdy nebol chorý a teraz mu odoberajú vzorky kostnej drene a každú chvíľu robia krvné testy. Nie je to vôbec ľahké, ale som rada, ako to celé zvláda," dpdaôa na záver matka. Život sa rodine zásadne zmenil. Ethan nemôže pracovať a jeho matka sa rozhodla radšej tráviť s ním čas v nemocnici.

Dokonca ani nenastúpila do nového zamestnania. Doma tak zostáva prevažne otec rodiny Chris (52) s dvomi ďalšími deťmi. Ethanovi priatelia sa snažia svojho kamaráta povzbudiť, Na internete založili zbierku, cez ktorú sa im podarilo v priebehu jedného týždňa vyzbierať cez 3 500 libier. 

Viac o téme: NemocnicaChorobaBolesť zubovAnglickoVeľká BritániaRakovina krviAkútna myeloidná leukémiaEthan HarrisonSouth WingfieldVčasná diagnózaPosledné týždne života
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