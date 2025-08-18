Zdravotné ťažkosti slávnej modelky: Nutná operácia... TAJILA vážny problém

LOS ANGELES - Supermodelka Barbara Palvin (31) prvýkrát otvorene prehovorila o zdravotných problémoch, ktoré ju trápili celé roky. Po bolestivých a vyčerpávajúcich menštruáciách jej lekári diagnostikovali endometriózu a nedávno podstúpila operáciu.
Svetoznáma modelka Barbara Palvin sa rozhodla podeliť s fanúšikmi o citlivú tému, ktorú doteraz držala v súkromí. Priznala, že po rokoch trápenia s extrémne bolestivou menštruáciou a vyčerpávajúcimi príznakmi jej lekári diagnostikovali endometriózu. „Už niekoľko rokov sa potýkam s ťažkosťami, ktoré prichádzajú s mojimi menštruáciami. Únava, silná bolesť, nepravidelné a silné krvácanie, prebdené noci na kúpeľňovej podlahe. Myslela som si, že to je jednoducho môj normál,“ priznala Palvin.
Až po odporúčaní odborníkov navštíviť špecialistu sa ukázalo, že ide o vážne gynekologické ochorenie, ktoré sa nedá odhaliť pri bežných prehliadkach. „Myslela som si, že ak by som mala endometriózu, už by mi to gynekológ dávno povedal. Ale ako sa ukázalo, bežnými vyšetreniami sa zistiť nedá,“ vysvetlila. Pred tromi mesiacmi podstúpila operáciu a odvtedy podľa vlastných slov prvýkrát zažila „normálnu“ menštruáciu.
„Teraz viem, aký je v tom rozdiel. Bolo to pre mňa život meniace,“ dodala modelka. Palvin zároveň povzbudila svoje sledovateľky, aby sa nebáli vyhľadať odbornú pomoc, ak majú podozrenie na podobné ťažkosti. „Ak máte podozrenie, že by ste mohli mať endometriózu, povzbudzujem vás, aby ste to zistili. Včasná diagnostika a liečba sú veľmi dôležité, aby sa predišlo dlhodobým komplikáciám,“ zdôraznila.
Modelka si po zákroku dopriala trojmesačnú prestávku, počas ktorej sa sústredila na oddych a úplné zotavenie. „Som nadšená z tejto novej kapitoly svojho života a som pripravená vrátiť sa späť do práce – zdravšia, silnejšia a viac vnímavá k svojmu telu než kedykoľvek predtým,“ uzavrela.