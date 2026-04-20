Maestro Karel Gott († 80) by bol na dcéru Charlotte pyšný: Prišlo to, čo všetci čakali!

Praha - Gény rozhodne nezaprie! Charlotte Ella Gottová, dcéra niekoľkonásobného českého Slávika Karla Gotta († 80) sa rozhodla ísť v otcových šľapajach. Odštartovať svoju vlastnú hudobnú kariéru!
V roku 2019 Karel Gott († 80) spoločne so svojou dcérou Charlottou naspievali pieseň s názvom "Srdce nehasnou", ku ktorej napísal text Richard Krajčo. V tej dobe to bolo krátko pred maestrovou smrťou a tento song sa stal Gottovou labuťou piesňou. Charlotte mala vtedy len trinásť rokov.
Najnovšie sa na svojom profile na sociálnej sieti samotná Charlotte pochválila prekvapivou informáciou. Po dvoch rokoch usilovnej práce predstavuje svoju debutovú skladbu In Too Deep. Novinka vznikla v londýnskom štúdiu Eastcote pod vedením producenta Sachu Skarbeka, autora globálneho hitu Wrecking Ball pre Miley Cyrus a hudobne sa pohybuje na pomedzí súčasného R&B.
Fanúšikovia si síce na samotnú pieseň musia počkať do 30. apríla, teda príznačne do dňa Charlottiných 20. narodenín. V príspevku je aj niekoľkosekundová ukážka zo skladby a už teraz sa môžu pokochať originálnymi snímkami, ktoré Charlotte nafotila v rámci kampane. S precíznym účesom, dokonalým mejkapom a v čiernom korzete s džínsami na podpätkoch totiž vyzerá absolútne fenomenálne.
To však nie je všetko! Prostredná z Gottových dcér totiž nechystá len jeden počin, ale rovno celé album. To bude obsahovať celkovo päť skladieb, ktoré budú vychádzať postupne v šesťtýždňových intervaloch. Ako sa zdá, mladá umelkyňa je skutočne odhodlaná preraziť a jej otec, ktorý nás navždy opustil koncom roka 2019, by na ňu určite nemohol byť pyšnejší.
