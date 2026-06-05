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Rusko je otvorené spolupráci, tvrdí Putin: Európu obvinil z agresívnej politiky

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin vystupuje s prejavom na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Zobraziť galériu (2)
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin vystupuje s prejavom na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. (Zdroj: TASR/AP Photo/Dmitri Lovetsky)
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ČTK

Petrohrad 5. júna (ČTK) - Rusko je vždy otvorené všetkým, ktorí majú záujem o vzájomne výhodnú spoluprácu, ubezpečoval dnes ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre. Šéf Kremľa, ktorý pred viac ako štyrmi rokmi nariadil armáde napadnúť Ukrajinu, čo rozpútalo najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny, zároveň hneď v úvode svojho vystúpenia kritizoval európske elity za to, čo nazval krátkozrakou agresívnou politikou.

"Sledujeme otrasy na energetických trhoch, vyvolávajúce napätie v jednotlivých regiónoch, predovšetkým na Blízkom východe a ako je realizovaná krátkozraká politika európskej byrokracie, ktorá je sprevádzaná agresívnou rétorikou a vedie k ďalšej strate pozícií Európy vo svetovej ekonomike a navyše podkopáva regionálnu a globálnu bezpečnosť," vyhlásil ruský vodca.

Argumentoval okrem iného tým, že štátny dlh krajín eurozóny dosiahol už takmer 90 percent ich hrubého produktu, u členských krajín Európskej únie presiahol 81 percent HDP, zatiaľ čo u Ruska podľa neho predstavuje len 16 percent. Putin tiež obvinil Západ, že spôsobil zrútenie pravidiel svetového obchodu tým, že v momente, keď začal prehrávať, siahol po sankciách a "krádeži" ruských rezerv, čo podľa Putina nezvratne ovplyvnilo postavenie dolára a eura. Západ zmrazil ruské aktíva v zahraničí v reakcii na rozpútanie vojny proti Ukrajine.

Ruský prezident Vladimir Putin (v pozadí piaty sprava) počas stretnutia so zástupcami medzinárodných tlačových agentúr v rámci Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) v Petrohrade.
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Ruský prezident Vladimir Putin (v pozadí piaty sprava) počas stretnutia so zástupcami medzinárodných tlačových agentúr v rámci Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) v Petrohrade.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Putin súčasne vyzdvihol vzostup "globálneho Juhu" a členských krajín zoskupenia rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS, ktoré okrem iného zahŕňa Čínu, Indiu, Brazíliu, Rusko a Južnú Afriku. Ubezpečoval tiež o priaznivých perspektívach Ruska, pričom argumentoval aprílovým rastom HDP o 1,3 percenta, nízkou mierou nezamestnanosti či rastom reálnych miezd o 30 percent v posledných piatich rokoch. Agentúra AFP podotkla, že ekonomické ťažkosti krajiny ruský vodca bagatelizoval.

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