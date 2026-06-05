AKTUÁLNE Poplach na ISS: NASA nariadila astronautom ukryť sa! Prípravy na EVAKUÁCIU

VESMÍR - Posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) dostala pokyn ukryť sa vo svojich kozmických lodiach a pripraviť sa na možnú evakuáciu, ruskí kozmonauti sa medzitým snažia opraviť zhoršujúci sa únik vzduchu v ruskej časti orbitálneho komplexu. Oznámil to dnes podľa agentúry Reuters americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).
Hovorkyňa NASA Bethany Stevensová na sieti X napísala, že problém sa týka prechodového tunela ruského modulu Zvezda. Tento tunel, známy ako PrK, už dlhší čas vykazuje trhliny a únik vzduchu. Poznamenala, že NASA z týchto nedostatkov mal vždy obavy a že na riešení spolupracuje s ruskou komickou agentúrou Roskosmos.
"Pre nové úniky sa v piatok 5. júna rozhodol Roskosmos prikročiť k rozsiahlejšej opravárenskej operácii. Z opatrnosti nariadil NASA všetkým štyrom členom posádky SpaceX Crew-12 a americkému astronautovi Chrisovi Williamsovi prijať zvýšené bezpečnostné opatrenia v kozmickej lodi Dragon, zatiaľ čo sa pracuje na opravách," uviedla Stevensová.
Na ISS teraz pobýva sedem ľudí vrátane francúzskej astronautky Sophie Adenotovej, ktorá na stanicu priletela vo februári v štvorčlennej pilotovanej misii Crew-12 spoločnosti SpaceX. Stavba ISS začala koncom roku 1998, keď raketa Proton vyniesla na obežnú dráhu prvý modul, a to ruskú Zarju. Ako druhý sa na palube raketoplánu Endeavour do vesmíru dostal americký modul Unity. Obývateľnou sa ISS stala v druhej polovici roku 2000, keď sa k nej pripojila obytná časť Zvezda. Tento modul sa s únikom vzduchu potýka roky.