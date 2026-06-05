Tunel Branisko je NEPREJAZDNÝ: Po zrážke auta s kamiónom ho uzavreli

Tunel Branisko (Zdroj: TASR/Simona Ivančáková)
PREŠOV - Tunel Branisko na diaľnici D1 je aktuálne neprejazdný. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazilo osobné vozidlo s kamiónom. Uviedol to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Pri nehode sa podľa doterajších informácií nikto nezranil. Na mieste prebieha zber uniknutých prevádzkových kvapalín. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, polícia nehodu dokumentuje.