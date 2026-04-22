Hugh Jackman po rozvode: Opäť sa chce ženiť... Má to háčik!

LOS ANGELES - Herec Hugh Jackman prežíva krásne obdobie po boku herečky Sutton Foster. Ich vzťah sa postupne prehĺbil natoľko, že sa začalo hovoriť aj o svadbe, no do hry vstupujú rodinné okolnosti, ktoré celý vývoj zatiaľ spomaľujú.
Austrálsky herec Hugh Jackman prežíva nové, pokojnejšie a podľa všetkého aj veľmi šťastné obdobie svojho života. Po jeho boku stojí o sedem rokov mladšia herečka a speváčka Sutton Foster, s ktorou si postupne vybudoval krásny vzťah. Ich blízkosť sa v posledných mesiacoch ešte viac prehĺbila, čo prirodzene vyvolalo špekulácie o tom, či by ich partnerstvo mohlo vyústiť až do manželstva.
Ich príbeh sa začal písať počas spolupráce na broadwayskom muzikáli The Music Man. Spočiatku ich spájalo najmä priateľstvo, no časom si obaja uvedomili, že medzi nimi vzniká silnejšie puto. Ich city sa však rodili v komplikovanom období, keď ešte obaja zotrvávali vo svojich manželstvách. Sutton Foster bola vydatá za scenáristu Teda Griffina, s ktorým sa podľa dostupných informácií oficiálne rozviedla v roku 2024. Hugh Jackman strávil takmer tri desaťročia po boku svojej manželky Deborry-Lee Furness.
Ich vzťah trval 27 rokov a vychovali spolu dve deti. Keď v septembri 2023 oznámili rozchod, zdôraznili, že napriek všetkému zostáva rodina ich najvyššou prioritou. Pre Deborru vraj nebolo jednoduché vyrovnať sa s koncom ich vzťahu. Po rozchode si Jackman doprial čas na spracovanie zmien vo svojom osobnom živote. Na verejnosti sa po boku Sutton Foster začal objavovať až s odstupom, približne o dva roky neskôr.
Zahraničné médiá, vrátane magazínu HELLO! Magazine, dokonca naznačujú, že herec uvažuje o ďalšom veľkom kroku vo svojom živote. Situácia však nie je úplne ideálna. Dôležitú úlohu zohrávajú jeho deti, ktoré zostávajú lojálne svojej matke a s novým vzťahom sa zatiaľ úplne nestotožnili. Jackman ich postoj rešpektuje a vedome sa vyhýba akémukoľvek tlaku, aby im doprial dostatok času prijať novú realitu vlastným tempom. Aj preto sa zdá, že prípadná svadba momentálne nie je na programe dňa.
