Najmladšia dcéra Karla Gotta Nelly Sofie oslávila 18 rokov: Z dievčatka je dospelá žena!

PRAHA - Čas letí neuveriteľnou rýchlosťou! Najmladšia dcéra legendárneho speváka Karla Gotta Sofie Nelly oslávila 18 rokov a definitívne vstúpila do sveta dospelých. Hoci sa verejnosti skôr stráni, v minulosti sa objavila aj pred kamerami a jej slávny otec o nej vždy hovoril s obrovskou láskou.
Dcéra legendárneho českého speváka Karla Gotta Sofie Nelly už nie je malé dievčatko. Z plavovlasej dcéry maestra vyrástla pôvabná mladá žena, ktorá oslávila svoje 18. narodeniny. Hoci sa Sofie Nelly na rozdiel od mnohých detí známych osobností drží mimo pozornosti médií, umeleckému svetu sa úplne nevyhla. Už ako dieťa sa objavila v niekoľkých projektoch vrátane rozprávky Anděl Páně 2 či filmu Když draka bolí hlava. Zahrala si aj v muzikáloch a už vtedy bolo jasné, že talent zdedila po slávnom otcovi.
Sám Karel Gott o nej vo svojej autobiografii hovoril s obrovskou hrdosťou. „Nellinka je pozorná, ohľaduplná, s opatrovateľskými sklonmi po svojej mamičke. Po mne má oči a obočie, to sa nedá nevšimnúť,“ napísal v knihe. Zároveň prezradil, že jeho dcéra je mimoriadne zodpovedná a cieľavedomá. „Je na nej vidieť, ako ju teší pomáhať druhým. Je nesmierne poriadkumilovná a všetko dotiahne do úspešného konca,“ odkázal na adresu Sofie. Aktuálne si Sofie spolu so sestrou Charlotte a mamou Ivanou užívajú nový domov v pražskej rezidencii Císařka, kam sa rodina nedávno presťahovala z legendárnej Bertramky.
