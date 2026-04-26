Dcéra Karla Gotta a Dua Lipa majú toho spoločného viac, ako by ste čakali: Neuveríte, čo to je!

PRAHA - Mladá česká speváčka Charlotte Gott (19) sa vydáva vlastnou cestou a pripravuje sa na veľký hudobný debut. Hoci by sa mohlo zdať, že ju spája so svetom len meno jej otca, pravda je oveľa prekvapujúcejšia a zahŕňa aj niečo, čo ju spája so známou svetovou hviezdou.
Charlotte sa už teraz pripravuje na vlastnú hudobnú dráhu a fanúšikovia sa čoskoro dočkajú jej prvého singlu: In Too Deep, ktorý vyjde na jej 20. narodeniny. „Je pre mňa dôležité vybudovať si svoje vlastné meno a začať vyšľapávať svoju vlastnú cestu,“ povedala v rozhovore pre magazín Elle.
Svoj hlas zdokonaľuje pod vedením Lorny Blackwood, ktorá je okrem iného aj osobnou hlasovou koučkou Dua Lipy a Ellie Goulding. Vokálna trénerka im pomáha formovať hudobnú identitu. Okrem talentu a tvrdej práce teda majú Charlotte a Dua Lipa spoločného aj dôležitého človeka, ktorý ich posúva na svetovú úroveň. „Za tých 13 rokov som vystúpila u niekoľkých hlasových koučov. V poslednej dobe mi však najviac dávajú hlasové tréningy práve s Lornou Blackwood,“ prezradila dcéra niekoľkonásobného zlatého slávika.
Okrem hudby Charlotte miluje cestovanie a nové skúsenosti. „Pred rokom som sa vydala na svoju prvú veľkú cestu, sama na druhý koniec sveta. Do Kjóta som túžila ísť veľmi dlho. A bola to nezabudnuteľná skúsenosť. Myslím, že takéto cesty sú veľmi dôležité. Keď ste v inom prostredí, inej kultúre, núti vás to viac premýšľať, vnímať a rýchlejšie dospieť,“ opisovala nadšene.
Vo voľnom čase sa rada venuje aj knihám a autám: „Je to niečo, na čo som sa tešila ešte predtým, než mi bolo osemnásť,“ priznala a dodala: „Dúfam, že raz budem mať krásnu zbierku áut. To je môj veľký sen.“
