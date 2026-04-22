Toto, že je dcéra Karla Gotta? Z malej Charlotte vyrástla poriadna sexica!

PRAHA – Dcéru zosnulého speváka Karel Gott (†80) si väčšina z nás pamätá ako roztomilé dievčatko, ktoré so svojím otcom spievalo megahit Srdce nehasnou. Odvtedy ale uplynulo už sedem rokov a z malej Charlottky vyrástla príťažlivá mladá žena.
Na obálke aktuálneho vydania módneho časopisu ELLE sa 19-ročná Charlotte ukázala v červených pletených bikinách, ktoré doplnila svetrom od luxusnej značky Fendi a šperkami Tiffany & Co., vrátane zlatého náhrdelníka v hodnote takmer 23.000 eur. Jej premena je ohromujúca – sebavedomá, elegantná a úplne nová Charlotte, ktorú by ste už ťažko spoznali.
Okrem nadšených fanúšikov sa pod príspevkom okamžite objavili aj komentáre známych osobností českého šoubiznisu. Superstarista Jan Bendig napísal: „Nádherná! Veľmi sa teším na to, čo si pre nás chystáš. Držím palce.“ Speváčka Lucie Bílá dodala: „Charlottka zlatá, si ako otec neprehliadnuteľná.“ A herečka Kateřina Brožová, ktorá si Charlotte pamätá ešte ako malú hereckú hviezdičku v predstavení Mata Hari, poznamenala: „Bola si malé dievčatko, keď si hrala moju dcéru v divadle Broadway. Vyrástla z teba krásna talentovaná žena. Držím päste, Charlottka.“
Charlotte sa čoskoro predstaví aj hudobne – už 30. apríla, na svoje 20. narodeniny, vydá debutovú skladbu In Too Deep (Príliš hlboko). Po stopách svojho otca sa tak vydáva aj hudobne a plánuje si vybudovať vlastnú hviezdnu kariéru. Z malej tatkovej princeznej sa stala sebavedomá mladá žena, ktorá okúzľuje nielen krásou, ale aj charizmou...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%