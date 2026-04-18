7 mesiacov po náleze rozštvrteného tela v aute slávneho speváka: Konečne ho zatkli!

LOS ANGELES - Americký spevák D4vd, vlastným menom David Burke, bol zatknutý v súvislosti s vraždou 14-ročnej Celeste Rivas Hernandez, ktorej pozostatky našli v opustenom aute v Los Angeles.

Spevák D4vd, vlastným menom David Burke, skončil v rukách polície v súvislosti s vraždou 14-ročnej Celeste Rivas Hernandez v Los Angeles. Informovala stanica NBC4. Podľa oficiálneho vyhlásenia polície: „Oddelenie vrážd zatklo Davida Burkea, 21-ročného obyvateľa Los Angeles, za vraždu Celeste Rivas. Burke je zadržiavaný bez možnosti prepustenia na kauciu,“ pričom dodali: „Prípad bude v pondelok predložený kancelárii okresného prokurátora na zváženie podania obžaloby.“

Obhajoba speváka reagovala krátko po jeho zadržaní: „Skutočné dôkazy v tomto prípade ukážu, že David Burke nezavraždil Celeste Rivas Hernandez. V tomto prípade nebola vznesená obžaloba žiadnou veľkou porotou ani podaná trestná žaloba. David bol zadržaný len na základe podozrenia. Budeme brániť jeho nevinu.“ Minulý rok boli objavené pozostatky v kufri spevákovho vozidla. Auto bolo opustené a odstavené na parkovisku v LA.

Na miesto boli privolaní detektívi po tom, čo si niekto všimol silný zápach vychádzajúci z vozidla. Neskôr sa potvrdilo, že nájdené pozostatky patria nezvestnej Celeste. Pred objavením tela bola nezvestná približne rok a pol. D4vd sa preslávil najmä v roku 2022 prostredníctvom platforiem TikTok a SoundCloud. Medzi jeho najznámejšie skladby patria Here With Me a Romantic Homicide. Po úspešnom štarte kariéry vystupoval ako predskokan na turné speváčky SZA a v roku 2025 sa predstavil aj na festivale Coachella.

