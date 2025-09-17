V aute slávneho speváka našli ROZŠTVRTENÉ TELO: Polícia identifikovala OBEŤ!

HOLLYWOOD - V opustenej Tesle patriacej spevákovi D4vd objavili rozložené telo. Forenzní experti identifikovali obeť. Polícia už pozná jej totožnosť, meno však zatiaľ nezverejnila.
Minulý týždeň sme vás na Topkách informovali o šokujúcom prípade, ktorý sa stal v Los Angeles. V kufri vozidla Tesla, ktoré patrí spevákovi D4vd, našli úrady rozštvrtené telo ženy. Podľa informácií od súdneho lekára, ktoré priniesol portál TMZ, ide o ženu vysokú asi 155 centimetrov a vážiacu len 32 kíl. Mala vlnité čierne vlasy a výrazné tetovanie na pravom ukazováku s nápisom „Shhh…“.
V čase nálezu mala oblečený top bez ramienok a čierne legíny, na tele mala aj dva šperky – kovovú náušnicu a náramok v tvare písmena „W“. Podľa televízie ABC 7 Los Angeles forenzní experti zistili, že obeťou bola tínedžerka vo veku 14 až 15 rokov. Zástupca úradu súdneho lekára pre TMZ potvrdil, že identita zosnulej už bola určená, no meno zatiaľ nezverejnia: „Zosnulá bola identifikovaná, avšak oznámenie najbližším príbuzným ešte neprebehlo – a preto nemôžeme uviesť jej meno.“
Telo bolo objavené po tom, čo policajti našli Teslu opustenú v Hollywoode. Vozidlo následne odtiahli na odťahové parkovisko, kde sa našli časti tela. Podľa zdrojov TMZ patrí Tesla priamo spevákovi D4vd a nikdy nebola nahlásená ako ukradnutá. Spevák údajne plne spolupracuje s políciou.