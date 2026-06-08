Známe Slovenky si užili spoločnú dovolenku: FOTO Trojica krásavíc je ako cez kopirák!

BRATISLAVA - Trojlístok známych Sloveniek - Romana Škamlová, Denisa Mendrejová a Alena Pallová si doprial spoločný výlet, ktorý sa niesol v znamení oddychu, slnka a dobrej nálady. Na záberoch z dovolenky zaujali najmä svojou dokonale zladenou vizážou a formou, ktorú by im mohli závidieť mnohé ženy.
Letné dni si užívajú aj známe tváre slovenského šoubiznisu. Trojica Sloveniek - Romana Škamlová, Denisa Mendrejová a Alena Pallová sa spolu vybrala na dovolenku, kde si dopriali oddych a spoločné chvíle mimo pracovných povinností. Výsledkom sú fotografie, ktoré zachytávajú nielen dobrú náladu, ale aj ich výrazne zladený vzhľad.
Jednou z účastníčok Mendrejová, ktorá zverejnila sériu záberov zo spoločnej dovolenky. K fotografiám pridala stručný odkaz: „Najlepší výlet sme mali, krásky moje.“ Na snímkach pôsobia všetky tri veľmi upravene a štýlovo zladené, pričom ich podobná vizáž a postavy vyvolávajú dojem, akoby išlo o „trojičky“. Celkový dojem umocňuje letná atmosféra a bezstarostný oddych pri mori. Spoločný výlet tak potvrdzuje ich blízke priateľstvo a zároveň ukazuje, že si leto vedia užiť naplno – v pohodovej atmosfére a s úsmevom.
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