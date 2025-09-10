ŠOKUJÚCI NÁLEZ v aute slávneho speváka: ROZSEKANÉ TELO a... Pár hodín na to mal koncert!

TEXAS - Spojenými štátmi otriasol nechutný prípad. Polícia našla v aute známeho speváka Davida Anthonyho Burkea, známeho pod umeleckým menom D4vd mŕtve telo. Rozsekané a v značnom štádiu rozkladu ho objavili v kufri!
Polícia bola v pondelok privolaná odťahovou službou v Hollywoode po hlásení o silnom zápachu, ktorý sa šíril od odparkovanej Tesly. A nález v jej kufri bol skutočne mrazivý. Polícia v ňom objavila rozštvrtené a silne rozložené telo. Ako sa ukázalo, auto bolo registrovaná na meno David Anthony Burke, ktorý je verejnosti dobre známy.
Ide totiž o speváka, ktorý vystupuje pod umeleckým menom D4vd. Polícia údajne hudobníkovi povedala, čo sa stalo, no ten tvrdí, že o ničom podozrivom, čo sa dialo s jeho autom, netušil. Nie je jasné, či ho D4vd niekomu požičal alebo mu ho ukradli. Podľa informácií TMZ však pri vyšetrovaní s políciou spolupracuje.
No zdá sa, že spevák sa riadi heslom: "show must go on", teda šou musí pokračovať... A to za každých okolností. Len niekoľko hodín po mrazivom náleze totiž vystupoval na koncerte v Minnesote, čo bolo ďalšou zastávkou jeho svetového turné.