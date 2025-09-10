V aute slávneho speváka našli ROZŠTVRTENÉ TELO: Polícia odhalila DETAILY!

LOS ANGELES - Polícia v Los Angeles rieši šokujúci prípad, ktorý otriasol celým Hollywoodom. V Tesle, ktorá patrí mladému spevákovi D4vdovi, našli rozštvrtené telo. Ako muži zákona odhalili, išlo o ženu s výrazným tetovaním!
ŠOKUJÚCI NÁLEZ v aute slávneho speváka: ROZSEKANÉ TELO a... Pár hodín na to mal koncert!
Podľa informácií od súdneho lekára, ktoré priniesol portál TMZ, ide o ženu vysokú asi 155 centimetrov a vážiacu len 32 kíl. Mala vlnité čierne vlasy a výrazné tetovanie na pravom ukazováku s nápisom „Shhh…“. V čase nálezu mala oblečený top bez ramienok a čierne legíny, na tele mala aj dva šperky – kovovú náušnicu a náramok v tvare písmena „W“.
Telo bolo objavené v pondelok na odťahovom parkovisku v Hollywoode, kam auto priviezli po tom, čo ho našli opustené v kopcoch nad mestom. Šokujúce je, že Tesla nikdy nebola nahlásená ako ukradnutá. Časti tela sa nachádzali v taške v kufri auta. Súdny lekár zatiaľ nedokázal určiť vek ani presnú príčinu smrti obete, no polícia prípad vyšetruje ako vraždu.
Samotný spevák D4vd, ktorý sa preslávil hitmi na TikToku, v čase desivého objavu koncertoval v Minneapolise. Polícia ho už informovala o strašnom náleze v jeho vozidle a umelec podľa zdrojov plne spolupracuje s vyšetrovateľmi.