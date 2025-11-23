Rozštvrtené telo v aute slávneho speváka: Šokujúci ZVRAT... Príčinu smrti možno NIKDY neurčia!

TEXAS - V prípade tragickej smrti Celeste Rivas nastal zásadný zvrat. Zdroje z vyšetrovania pre TMZ prezradili, že telo mladej ženy bolo v čase nálezu zmrazené a vo veľmi zlom stave, čo môže spôsobiť, že úrad koronera v Los Angeles nikdy neurčí presnú príčinu smrti.
Koronér mal telo dostať v doslova šokujúcom stave. Celeste bola rozštvrtená a hoci jej trup ostal pokope, ruky a nohy boli odstránené a rozrezané na viacero častí. Všetky časti boli „čiastočne zamrznuté“ a pravdepodobne sa rozmrazovali v kufri Tesly patriacej spevákovi D4vd.
Pripomeňme, že auto stálo niekoľko dní bez pohnutia na ulici v Hollywood Hills pri jeho prenajatom dome. Keď ho odtiahli, prišlo k desivému objavu – v kufri našli telo. Vyšetrovatelia najprv ani nevedeli, či ide o muža alebo ženu, tak zdevastované telo bolo.
Slávny spevák zapletený do VRAŽDY: V jeho aute našli rozštvrtené telo... Ruší koncerty!
Hoci úrad koronera telo pôvodne označil za obeť „zjavnej vraždy“, podľa zdrojov teraz naráža na problém. Telo je v takom stave, že nie je schopný určiť oficiálnu príčinu ani spôsob smrti. Najpravdepodobnejší verdikt? „Neurčené.“ Aj napriek tomu sa vyšetrovanie rozbieha naplno – divízia vrážd LAPD stále pracuje s verziou, že Celeste bola zavraždená.
TMZ už skôr informovalo, že spevák D4vd je v prípade vedený ako podozrivý. Teraz sa však ukazuje, že na všetko nebol sám. Úrady už údajne identifikovali druhého podozrivého, ktorý mal D4vdovi pomáhať s rozkúskovaním tela. Známemu advokátovi Markovi Geragosovi dokonca policajti mali povedať, že táto osoba bola zapojená „pred, počas aj po“ smrti Celeste.
Ďalším kľúčovým prvkom prípadu je D4vdova nočná cesta do odľahlej časti okresu Santa Barbara, ktorá sa odohrala ešte na jar. Zdržal sa tam dve hodiny. Vyšetrovatelia pracujú s teóriou, že telo tam mohlo byť prevezené už mesiace pred objavením v Los Angeles. Následné zmrazenie naznačuje, že časti tela mohli byť dlhší čas uložené v mrazničke, kým sa v lete objavili v kufri Tesly.