ŠOK na pláži! Desiatky ľudí neskrývali údiv, turista vytiahol z vody bojový dron

ODESA – Vojna v Ukrajine zasiahla do všetkých častí života. Rusi neprestajne útočia na ukrajinské mestá a strategické ciele. Keď im došli vojaci, vo väčšom začali využívať bojové drony. Tie pri strete s protivzdušnou obranou a priamom zásahu nemusia hneď vybuchnúť. Mnohé odkloní výbuch z dráhy a skončia na miestach, kde by to nikto nečakal.
Rusko spustilo na Ukrajine mohutnú ofenzívu na Ukrajinu koncom februára 2022. U našich východných susedov prebiehajú nepretržité boje už viac ako 4 roky. Pôvodným cieľom bolo obsadiť Ukrajinu a zosadiť prezidenta Zelenského za niekoľko dní, prípadne týždňov. Domáca armáda sa naďalej bráni, pričom miestami dokáže podnikať aj protiofenzívu na ruskom území.
Zrejme ho odklonila protivzdušná obrana
Moskva čoraz častejšie nasadzuje do bojov bezpilotné lietadlá. Ukrajinská protivzdušná obrana im zatiaľ dokáže vzdorovať. Výsledkom je, že drony padajú na zem a to aj v miestach, kde sa priame boje neodohrávajú.
Príkladom je situácia z pláže v ukrajinskej Odese na brehu Čierneho mora. Po sociálnych sieťach koluje video, ako na tomto mieste vychádza z mora starší muž, ktorý ťahá z vody veľký objekt.
Replika Šáhidu?
Mnoho návštevníkov len neveriacky krúti hlavami. Podľa portálu Slobodna Dalmacija má ísť o Geran-2, kópiu známejšieho Šáhidu. Muž ani nemrkne a kráča ďalej po piesku, akoby sa nič nestalo. Dokonca si dron zavesí na plece, aby sa mu ľahšie niesol. Nie je jasné kde s ním ide.
Portál ďalej poznamenal, že v iných krajinách lezú ľudia z vody s nafukovacími kolesami či vodnými bicyklami. V Odese sú ale iné "rekvizity". Mnohým návštevníkom to prišlo ako vtip a po pár sekundách prekvapenia sa začali na celej situácii zabávať.