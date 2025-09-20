Slávny spevák zapletený do VRAŽDY: V jeho aute našli rozštvrtené telo... Ruší koncerty!

TEXAS - Hudobná scéna zažila poriadny otras. Spevák a bývalý streamer David Anthony Burke alias D4vd (20) musel zo dňa na deň zrušiť zvyšok svojho amerického turné. Dôvod? Vyšetrovanie šokujúcej vraždy, ktoré sa s ním spája – v kufri jeho auta totiž našli telo mladého dievčaťa.
ŠOKUJÚCI NÁLEZ v aute slávneho speváka: ROZSEKANÉ TELO a... Pár hodín na to mal koncert!
Podľa informácií portálu TMZ sa jeho tím rozhodol stopnúť posledné dva koncerty – v San Franciscu a Los Angeles. D4vd mal vystúpiť už tento víkend. Hoci má ešte stále v pláne jesenné koncerty v zahraničí, je veľmi nepravdepodobné, že by mohol vycestovať z krajiny, kým beží vyšetrovanie smrti Celeste Rivas (†15).
Obľúbený spevák mal byť hviezdou aj v Grammy Museum, kde sa mal 24. septembra zúčastniť špeciálneho podujatia k svojmu aprílovému albumu Withered. Jeho meno však zo stránky potichu zmizlo a akcia sa koná bez neho. Toto pritom nie je prvý koncert, ktorý sa kvôli kauze ukončiť. V stredu musel byť zrušený aj jeho koncert v Seattle, krátko po tom, čo súdni lekári potvrdili identitu nájdeného dievčaťa – bola to nezvestná Celeste.
Jej mama pre TMZ uviedla, že vedela o vzťahu dcéry s istým „Davidom“ a Celeste bola nezvestná už vyše roka. Médiá dokonca získali aj videá, kde je D4vd, vlastným menom David Burke, zachytený spolu s ňou. Situácia má tvrdý dopad aj na jeho kariéru. Hudobné vydavateľstvo totiž zastavilo vydanie deluxe verzie albumu a stoplo všetky promo aktivity. D4vd pritom ešte nedávno na Instagrame ohlásil, že album vyjde už tento piatok.
Medzitým polícia prehľadala jeho dom v Los Angeles, kde mal bývať pred začiatkom turné. Podľa TMZ tam vyšetrovatelia hľadali stopy krvi a odobrali vzorky vlasov. Hudobný svet tak s napätím sleduje, ako sa vyvinie šokujúca kauza, ktorá môže definitívne pochovať kariéru vychádzajúcej hviezdy.