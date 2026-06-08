Silné zemetrasenie zasiahlo Kubu: Otrasy v Havane vyhnali ľudí z budov do ulíc

HAVANA - Silné zemetrasenie zasiahlo v pondelok západné pobrežie Kuby vrátane hlavného mesta. Novinári agentúry AFP v Havane informovali o 20 sekúnd trvajúcich otrasoch, ktoré vyhnali Kubáncov z budov do ulíc.
Geologická služba Spojených štátov (USGS) uviedla, že zemetrasenie v hĺbke desiatich kilometrov malo magnitúdu 6,1 a epicentrum bolo približne 100 kilometrov od západného cípu ostrova. „Najprv sa mi len zatočila hlava. Nenapadlo mi, že by to mohlo byť zemetrasenie, nikdy predtým som to nezažila,“ povedala pre AFP 47-ročná ekonómka Carmel Delgadová. Kubánske úrady uviedli, že otrasy bolo cítiť „na celom západe krajiny“ a podľa reportérov AFP dokonca až v americkom štáte Florida.
Informácie o prípadných zraneniach alebo materiálnych škodách neboli podľa agentúry AP bezprostredne známe. Zlomová zóna Oriente sa nachádza tesne pri juhovýchodnom pobreží Kuby a v uplynulých storočiach spôsobila ničivé zemetrasenia. Patria medzi ne aj otrasy s magnitúdou 7,7 z januára 2020 v otvorených vodách, ktoré spôsobili škody na Kube a na Kajmaních ostrovoch.