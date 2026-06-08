ŠKANDÁL prezidenta Donalda Trumpa, Američania mali zvíťaziť nad smrťou? TOTO prehlásil na tlačovke!

WASHINGTON - Na Blízkom východe zúri vojna, ktorú započali Izrael a USA spoločným útokom na Irán. Jednania boli na spadnutie, no začiatkom tohto týždňa sa situácia rapídne zmenila. Izrael porušil zákaz a raketami zaútočil na Irán. Trump pritom musí riešiť problémy aj na domácej scéne. USA sú údajne schopné oživiť mŕtvych.
Americký prezident Donald Trump je známy tým, že si málokedy dáva servítku pred ústa. V niektorých prípadoch sú jeho vyjadrenia na hrane. V prvej polovici mája tohto roku vyšiel von s informáciou, ktorá by zmenila chápanie úmrtia a celého zdravotníckeho sektoru. Sociálne siete obletela táto Trumpova tlačovka.
"Vzali sme ľudí, ktorí už boli po smrti....Mali sme človeka, ktorý už dostal aj posledné pomazanie, deti plakali. Začali sme mu podávať tento lieky. A ten človek sa uzdravil. Funguje to."
Popri nedávnych odtajnených informáciách o UFO, sa takéto vyhlásenia zdajú pritiahnuté za uši. Trump sa mal ale počas spomínanej tlačovky odvolávať na zákon o práve na pokus "Right to Try Act", ktorý USA prijali počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Neschválená liečba
Ako uvádza portál Futurism, pacienti, ktorým sa už nedalo nijako pomôcť, mohli podstúpiť experimentálnu liečbu, ktorá bola za bežných okolností veľmi riskantná. Bola to posledná šanca na zvrátenie odchodu na večnosť. Navyše podávané lieky ešte doteraz FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liekov) neschválila.
V neprospech Trumpovho vyhlásenia hovoria aj fakty. Vedecké dôkazy o podobnom "superlieku", ktorý by dokázal zvrátiť stav biologickej smrti, sa ešte nikde neobjavili. Lekári a odborníci zo sektoru zdravotníctva uvádzajú, že Trump zrejme hovoril neformálne, prípadne preháňal o kritickom stave pacientov, ktorí sa podaní liekov zázračne uzdravili. Kritici najviac hovoria o tom, že Trumpov výrok bol vytrhnutý z kontextu.