Slávna speváčka schudla 27 kíl a teraz... Odvážne FOTO v bikinách!

LOS ANGELES - Speváčka Lizzo prekvapila fanúšikov výraznou premenou. Po náročnom období sa na sociálnych sieťach pochválila úbytkom hmotnosti. Urobila tak fotkou v bikinách!
Speváčka Lizzo sa na sociálnych sieťach pochválila úbytkom približne kíl a fanúšikom ukázala svoju aktuálnu postavu v plavkách. Na Instagrame zverejnila sériu fotografií, na ktorých pózuje pri bazéne vo výrazných bikinách značky Gucci a doplnkoch od Louis Vuitton. „Celé brucho bude vonku celé leto," napísala k záberom. Pod fotografiami sa okamžite rozprúdila vlna pozitívnych reakcií. Fanúšikovia ocenili jej nový vzhľad.
Za touto premenou však stojí aj náročnejšie obdobie. Speváčka sa netají tým, že s chudnutím začala na jeseň 2023, keď prežívala ťažké psychické chvíle po právnom spore so svojimi bývalými tanečníčkami, ktoré podali žalobu za sexuálne obťažovanie. Neskôr otvorene hovorila o tom, ako sa jej pohľad na vlastné telo postupne menil. „Po rozhovoroch s niekoľkými terapeutmi som zistila, že moja váha bola ochranným štítom, radostnou komfortnou zónou a niekedy aj akýmsi superhrdinským oblekom, ktorý ma chránil v živote,“ napísala vtedy na Substacku.
Zároveň dodala: „Moja váha, rovnako ako moje vlasy, predstavovala čas. Uchovávala energiu. A ja som sa od nej chcela oslobodiť." K zmene životného štýlu prispelo viacero faktorov – okrem pravidelného cvičenia, najmä pilatesu, zohralo rolu aj to, že sa prestala stravovať vegánsky. Samotná Lizzo však zdôrazňuje, že chudnutie nebolo jej hlavným cieľom, ale skôr vedľajším výsledkom celkovej starostlivosti o seba.
Zároveň sa ohradila voči špekuláciám, že by si pomáhala liekmi. V septembri 2024 poprela, že by užívala Ozempic, ktorý je medzi celebritami často spájaný s rýchlym chudnutím. Užívala ho len krátko, no hneď s tým prestala. Zistila, že jej nepomôže z dlhodobého hľadiska. „Vyskúšala som všetko. Ozempic funguje, pretože menej jete, však? Takže keď jete správne, cítite sa sýti. Ale ak to dokážete urobiť aj sami a ovládnuť svoju myseľ, je to to isté," povedala v epizóde podcastu Just Trish. Jej nové FOTO v bikinách nájdete TU.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%