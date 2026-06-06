Nebezpečný PODVOD sa šíri rýchlosťou blesku! Na TÚTO správu nereagujte, prídete o peniaze

BRATISLAVA - Polícia upozorňuje na podvodnú SMS správu zo zahraničného čísla. Jej obsahom je správa od akože „dopravnej polície“ v ktorom príjemcu vyzýva, aby zaplatil pokutu za dopravný priestupok, ktorý mal byť „zaznamenaný inteligentným systémom monitorovania dopravy“. Na záver je pochybný odkaz na stránku, kde pokutu „vybavíte“ a hrozba, že pokutu musíte zaplatiť do 48 hodín. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.
Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na ďalší masívny podvod, ktorý sa v týchto dňoch šíri po celom Slovensku. Ľudia dostávajú SMS správy zo zahraničných čísel, v ktorých sa od nich údajne „dopravná polícia“ dožaduje zaplatenia pokuty za dopravný priestupok. Podvodníci tvrdia, že priestupok zachytil „inteligentný systém monitorovania dopravy“ a príjemca má pokutu uhradiť do 48 hodín cez priložený odkaz.
Podľa polície ide o klasický podvod, ktorý stavia na psychologickom nátlaku a snahe prinútiť obeť konať rýchlo a bez rozmýšľania. „Nátlak, aby obeť konala čo najrýchlejšie, je klasický podvodný trik, keď obeť v časovej tiesni a strese robí chyby. Druhým znakom je neznáme číslo. Posielala by štátna inštitúcia SMS správu napríklad z rumunského čísla?“ pýta sa polícia.
Tretím znakom je neznámy link. Ten je podľa polície vždy zárukou, že ide o podvod. Polícia zdôraznila, že neposiela pokuty cez SMS správy. Ak by k takejto novinke niekedy prišlo, informovali by o tom.
„Nenaleťte podvodníkom, ak si nie ste istý e-mailom, poštou alebo správou, poraďte sa so svojím blízkym alebo napíšte nám. Radšej sa trikrát uistiť, či nejde o podvod, ako prísť o 30.000 eur,“ dodala polícia.