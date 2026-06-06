Diviak zaútočil na ženu priamo v meste: Skončila v nemocnici! Miestni sa boja púšťať deti von

ZLÍN - V zlínskej lokalite Letná došlo v stredu k vážnemu útoku diviaka. Rozrušená bachyňa napadla ženu venčiacu psa a spôsobila jej stredne ťažké zranenia nohy, s ktorými skončila v nemocnici. Mesto Zlín vyzvalo obyvateľov na maximálnu opatrnosť, miestni sa po incidente boja púšťať deti von.
V zlínskej lokalite Letná došlo v stredu k vážnemu incidentu. Diviak tam napadol ženu, ktorá venčila psa na lesnej cestičke nad ulicou Pod Rozhlednou. Podľa informácií TN.cz na ňu zaútočila rozrušená samica, ktorá ju poranila na nohe. Žena utrpela stredne ťažké zranenia a skončila v nemocnici a musela byť hospitalizovaná. Po dvoch dňoch ju prepustili domov. Diviak zaútočil aj na ďalšieho človeka, ktorého však nezranila.
"Pani, ktorá bola napadnutá diviakom, sme hospitalizovali na traumatológii v stredu so stredne ťažkým poranením dolnej končatiny. Jej stav bol natoľko dobrý, že sme ju dnes mohli prepustiť domov," uviedla v piatok (5. 6.) hovorkyňa Krajskej nemocnice T. Bati v Zlíne Dana Demjanovičová.
Mesto varuje obyvateľov
Na útok reagovalo aj mesto Zlín, ktoré na svojom webe vyzvalo ľudí k zvýšenej obozretnosti. Ide o frekventovanú lokalitu na okraji lesa, kde sa pohybujú rodiny s deťmi, cyklisti, bežci aj psíčkari. V blízkosti sa nachádzajú tri detské ihriská.
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„Prosíme občanov o maximálnu opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite, najmä v ranných a večerných hodinách,“ uviedol vedúci oddelenia lesov Petr Hoferek. Obyvateľom odporúča, aby sa k diviakom nepribližovali a pri ich výskyte okamžite odišli.
Bachyňa vodí selatá. To môže znamenať agresívne správanie
Mesto situáciu rieši s poľovníckym spolkom. Miesto incidentu vo štvrtok skontroloval poľovník, ktorý potvrdil, že bachyňa v oblasti vodí mláďatá. Práve samice s mláďatami bývajú mimoriadne nebezpečné — ak sa cítia ohrozené, môžu reagovať prudko a útočne. V hre je aj možnosť vytlačenia bachyne z priestoru alebo jej prípadný odstrel, ak to bezpečnostné podmienky dovolia, uviedla radnica na webe.
Podľa miestnych obyvateľov nejde o ojedinelý výskyt. Diviaky v lokalite Letná videlo už viacero ľudí a po útoku panuje v štvrti strach. Niektorí rodičia priznávajú, že deti radšej nepúšťajú von. Upozornenia sa šíria aj na facebookovej stránke Letná žije!. "Prosím, varujte aj ďalších susedov – psíčkarov aj tých bez Facebooku – a nechoďte teraz venčiť psov za plot Pod Rozhlednou. Evidentne tu má brloh bachyňa s mláďatami a sú poriadne rozdivočené (vystresované). Nechajme ich na pokoji, aby sa nestalo ďalšie nešťastie,“ napísala jedna z obyvateliek.
Mesto aj odborníci odporúčajú, aby sa ľudia v najbližších dňoch tejto oblasti vyhýbali a dbali na zvýšenú opatrnosť.