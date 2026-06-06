Diaľničiari vyzývajú vodičov: Pri prácach na cestách treba dávať veľký pozor

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyzýva motoristov, aby zvýšili opatrnosť, ak prechádzajú úsekom diaľnice, kde je v niektorom pruhu zriadené pracovisko. Od začiatku stavebnej sezóny sa pustila do zlepšovania stavu niekoľkých mostov a kilometrov vozoviek naprieč celým Slovenskom. Takisto po zime začala jarnú údržbu na diaľniciach. Ako informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS, za všetkými týmito činnosťami sú diaľničiari, ktorí pracujú priamo v teréne, vo veľmi úzkom kontakte so živou premávkou.
„V rámci našich regionálnych stredísk správy a údržby diaľnic máme vyčlenených vyše 1200 kolegov, ktorí dennodenne vykonávajú svoju prácu priamo v teréne, v absolútnej blízkosti okoloidúcich áut. K tomu treba pripočítať ďalšie stovky pracovníkov, ktorí pre nás vykonávajú väčšie opravy,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Šoféri veľmi často neberú ohľad na prebiehajúce práce
Upozornil, že šoféri pritom veľmi často neberú ohľad na prebiehajúce práce a nerešpektujú pravidlá, dokonca ani tie základné ako dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti. „Našich kolegov tak vystavujú vysokému riziku, a to všetko pre pár ušetrených minút. Apelujeme na motoristov, aby počas cestovania dbali aj na bezpečie ľudí, ktorí sa starajú o to, aby sa každý deň mohli dostať do svojho cieľa,“ uviedol Droppa. Rovnako ako motoristi aj diaľničiari sa podľa neho chcú večer vrátiť domov k svojej rodine v zdraví.
NDS ročne eviduje desiatky prípadov ohrození zamestnancov pracujúcich priamo v teréne. Najčastejšími dôvodmi sú nepozornosť a nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky motoristami. Diaľničiari podotkli, že využívajú všetky dostupné nástroje, aby zvyšovali bezpečnosť na slovenských cestách. „Či už ide o edukáciu, samotné bezpečnostné opatrenia na cestách alebo zapájanie sa do rôznych kampaní. Každoročne je NDS súčasťou medzinárodnej kampane ‚(S)he works, I care‘, ktorej cieľom je zvýšiť ohľaduplnosť motoristov voči cestárom a prispieť tak k všeobecnej bezpečnosti na cestách,“ dodali z NDS.